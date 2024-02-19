Мужчина еще 9 января проник в храм, расположенный по пр. Аль-Фараби, и вынес оттуда два бронзовых креста, потир, дискос, бронзовый крест священника и исповедальное Евангелие. Общая сумма похищенного оценивается в 1 млн 200 тыс. тенге.

58-летнего жителя Павлодара полицейские задержали в тот же день на железнодорожном вокзале, когда мужчина пытался скрыться.

- По факту тайного хищения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под арестом в СИЗО, - рассказал заместитель начальника управления полиции города Костанай Ербол КАРЫМСАКОВ.

За кражу с проникновением ему грозит от двух до семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

В адрес полицейских поступила благодарность от главы Православной церкви Казахстана.