Желание отметить на рабочем месте с коллегами день рождения или повышение по службе может обернуться для казахстанцев штрафами или даже административным арестом - в случае, если на столе будет алкоголь. Об этом сообщили в МВД Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как известно, распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения являются в Казахстане административным правонарушением. Между тем под определение общественных мест попадают большинство организаций и предприятий, где трудятся казахстанцы.

Как следует из ответа МВД на официальный запрос редакции, к общественным местам, в числе прочего, относятся: организации образования и здравоохранения (в которых работают большинство бюджетников), музеи с библиотеками, помещения государственных органов и организаций, не использующих пропускной режим, а также помещения, являющиеся рабочими местами, на объектах с пропускным режимом, используемых коллективами трудящихся для работы в случаях совершения хулиганства.

Тем временем, согласно статье 440 Кодекса об административных правонарушениях, "распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, где продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей" (18 460 тенге в 2024 году - прим.).

Если эти действия будут совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания, то это уже влечет за собой штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (36 920 тенге в 2024 году - прим.) либо административный арест на срок до пяти суток.

"Вместе с тем для возбуждения административного производства по данной статье не требуется заявления физического либо юридического лица", - уточнили в МВД.

Это означает, что полицейские могут составить протокол по одному факту распития алкогольных напитков в общественном месте и появления там в состоянии опьянения.