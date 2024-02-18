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"Ордабасы" и "Тобол" разыграют 100 млн тенге за Кубок Казахстана

18 февраля 2024, 14:32 |  Спорт
В турецком Белеке состоялись полуфинальные матчи зимнего Кубка ПФЛК с призовым фондом в 100 млн тенге. По итогам первого дня соревнований "Ордабасы" обыграл "Елимай", а "Тобол" был сильнее "Актобе", сообщает Zakon.kz.

Фото Instagram/fctobol

Обыграв своих соперников, "Ордабасы" и  "Тобол" теперь поспорят за главный трофей и денежный куш в размере 100 млн тенге. Победителю Кубка достанется 60 млн, а проигравшая команда заберет 40 млн. Накануне в первом полуфинале чемпион Казахстана разгромил "Елимай" (Семей) со счетом 4:0.

Чуть позже "Тобол" также с крупным счетом переиграл "Актобе" – 4:2.

 

 
 
 
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Таким образом, вечером 21 февраля зимний Кубок ПФЛК разыграют чемпион КПЛ-2023 и обладатель Кубка страны. Финальный матч между "Ордабасы" и "Тоболом" начнется в 20:00 по времени Астаны.

А в 15:00 стартует поединок за 3-е место между "Елимаем" и "Актобе".