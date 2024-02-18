Фото Instagram/fctobol

Обыграв своих соперников, "Ордабасы" и "Тобол" теперь поспорят за главный трофей и денежный куш в размере 100 млн тенге. Победителю Кубка достанется 60 млн, а проигравшая команда заберет 40 млн. Накануне в первом полуфинале чемпион Казахстана разгромил "Елимай" (Семей) со счетом 4:0.

Чуть позже "Тобол" также с крупным счетом переиграл "Актобе" – 4:2.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Таким образом, вечером 21 февраля зимний Кубок ПФЛК разыграют чемпион КПЛ-2023 и обладатель Кубка страны. Финальный матч между "Ордабасы" и "Тоболом" начнется в 20:00 по времени Астаны.

А в 15:00 стартует поединок за 3-е место между "Елимаем" и "Актобе".