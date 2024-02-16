Зафиксировать цены на яйца до конца года предложили в Казахстане
16 февраля 2024, 14:54 | Государство
В Казахстане рассматривается вопрос об установлении фиксированного коридора цен на яйца 1-й категории до конца года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.
Фото:depositphotos.com
Комитет торговли обсуждает вопросы ценообразования и меры нетарифного регулирования цен на яйцо с главами союза птицеводов и ассоциации яичных производителей Казахстана, а также руководителями птицефабрик.
"С целью недопущения роста цен на куриные яйца в период сезонного удорожания стороны обсуждают условия меморандума о сотрудничестве по стабилизации цен на яйца 1-й категории с установлением фиксированного коридора цен до конца года", - говорится в публикации.
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