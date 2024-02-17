Первый Fashion Выпускной стал не только знаковым событием для местных моделей, но и площадкой для конкурса "Мисс Focus kids" и показа модной одежды от локальных дизайнеров модельеров. В показе участвовали дизайнеры Жанар Джагалтаевна, Динара Шадрина, Наталья Цхай, Нелли Стадникова, а также бутик модной детской одежды Aylini kids.

- Выпускной - потому что наши девочки уже отучились полгода и мы хотим показать, чему они научились, и заявить о себе в модельном бизнесе на всю республику, - пояснила «НГ» директор модельной школы Focus model kids по Костанайской области Регина ИСКАКОВА. - Большие планы, большие возможности. Эта ниша у нас свободна, а модельная школа - это не только о том. как красиво ходить, это способность показать себя. У нас также преподают ораторское искусство, современные предметы - такие, как блогинг. Ну и девочки наши увлекаются различными хобби и мы рады их в этом поддержать.

Жанар Джагалтаева (слева)

- У меня в основном детская коллекция, и модели хорошо себя преподнесли, отлично показали все наряды, - поделилась впечатлениями дизайнер Жанар ДЖАГАЛТАЕВА. - Мы и дальше будем развиваться, чтобы дети всегда были красиво одеты. По моему мнению, в Костанае только начинается оборот моделей и дизайнеров. Эта сфера мало развита, на мой взгляд.

Дизайнер Нелли СТАДНИКОВА в своей коллекции придерживалась идеи о том, что женщина должна быть прекрасна всегда, даже в условиях плохой погоды:

- Моя сегодняшняя коллекция была посвящена тому, что, несмотря ни на что ,женщина всегда должна быть красоткой. Она волшебна, она чудесна и блистательна. Моя коллекция создана для того, чтобы продемонстрировать красоту женщин любого возраста.

Одна из моделей рассказала о работе с Нелли Стадниковой

- Ее коллекции мне очень нравятся, я чувствую, что она создает их специально для меня, под мою фигуру, - говорит с улыбкой Наталья БУРОВИНА. - Вне зависимости от возраста - ребенок, подросток или взрослый - для нас, женщин, это всегда радостное событие. Мы все в душе остаемся девочками и хотим представить себя в красивых нарядах. Красивое платье, макияж и прическа придают женщине шарм в любом возрасте.

В состав жюри вошел Азат Стихеев - профессиональный модель с множеством интернациональных проектов на счету. Сейчас он возглавляет агентство "Арми" в Костанае, занимается поддержкой и развитием карьеры молодых талантов.

По завершении показа, когда последние номинации были объявлены, а корон асияла на голове победительницы своим светом, мы пообщались с участниками и их родителями.

Ева Гладышева

- Почему модельная школа? - ответила Валентина ГЛАДЫШЕВА на вопрос о том, почему ее дочь Ева решила стать моделью - Потому что моя дочь очень творческая и любит быть в центре внимания. Мы с дочерью решили, что это поможет развить ее таланты. В течение всего обучения мы были поражены красотой событий. Это были фотосессии, интересные занятия и новые знакомства. Если в будущем она захочет изменить направление и заняться чем-нибудь другим, мы всегда поддержим ее

Победительницей конкурса "Мисс Focus kids" и обладательницей короны стала Адия НУРПЕИСОВА.





- Это был мой выбор - пойти в модельную школу, - рассказала она. - И мама поддержала меня. Сейчас, когда я достигла таких успехов, очень благодарна ей за поддержку. В будущем хочу и дальше работать в этой сфере и, может быть, однажды окажусь на одном подиуме с Кендалл Дженнер.

- Спасибо большое Регине за такую возможность, - добавляет ее мама Айгуль МАХМУТОВА. - Что нашим девочкам дают проявить себя и показать свои таланты, харизму. Сегодняшнее мероприятие для нас было очень неожиданным, потому что мы думали, что будем просто сидеть и наблюдать за ними, выпускной все-таки, показ. Когда одели корону на мою дочь, ощущения были совершенно другие. Я была очень рада и мне хотелось бы, чтобы все мечты наших детей осуществлялись.

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Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова