О проблемах со школой в мирорайоне Кунае областного центра стало известно на сессии областного маслихата. Объект обещали сдать сначала в сентябре 2023 года, а после отложили срок до конца года.

В октябре руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Динара ИХЛАСОВА на брифинге сообщила: "Степень готовности школы - 80%, ведутся внутренние отделочные, фасадные работы, благоустройство практически завершено".

А 13 февраля депутаты проголосовали за выделение дополнительных 424,5 млн тенге на завершение строительства учебного заведения.

Сегодня, 16 февраля, во время Единого дня приема граждан, корреспондент "НГ" попытался выяснить, когда все-таки объект будет сдан в эксплуатацию.



- Да, она не завершена, сроки передвинуты на этот год, так как отопление в школе пока не подключено, - коротко ответила Динара Ихласова.

Корреспондент "НГ" попытался уточнить, кто виноват в срыве старых сроков. Руководитель управления высказалась емко: "Без комментариев".

Школу на 900 мест начали строить в 2021 году. Потратили 2,2 млрд тенге. Жители Куная неоднократно жаловались, в том числе акиму Костаная и акиму области, что им неудобно отправлять детей на автобусах в школы района КЖБИ.