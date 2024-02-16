"Почему дороги плохо чистят?" Министру припомнили ползущих по сугробам врачей
Министр транспорта Марат Карабаев объяснил, почему актюбинским медикам пришлось ползти до пациентов по заснеженным дорогам, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кадры из видео
В кулуарах Сената, где министр отчитывался о работе нацкомпании "Қазақстан темір жолы", его спросили, почему казахстанские дороги так плохо чистят, что врачам приходится буквально ползком добираться до места вызова. В Северо-Казахстанской области медработники и вовсе везли пациента с инсультом на санях.
"Скажите, куда уходят деньги с платных дорог, с налогов автовладельцев, если в зимнее время вы не можете обеспечить нормальную очистку снега?" - спросили представители СМИ.
По словам министра, дороги, показанные на роликах в интернете, не республиканские.
"Они (медработники - прим.) добирались непосредственно до пункта назначения, то есть по дороге добрались до соответствующего аула и дальше до дома добирались. А там за очистку ответственность несут акиматы. Это вопрос к ним", - сказал Марат Карабаев.
Глава Минтранспорта добавил, что по протоколу во время бурана убирать снег бесполезно, потому что деньги потратят, а толку не будет.
"Что касается вопроса "Куда уходят деньги?", мы несколько раз говорили: в целом только содержание республиканских дорог требует 60 миллиардов тенге в год. Сумма будет увеличиваться до 78 миллиардов тенге с вводом новых участков, а по платным дорогам поступает 30 миллиардов тенге. То есть эти средства себя не покрывают и из бюджета республиканского дополнительно финансируются", - добавил чиновник.
Для обслуживания дорог, по словам Карабаева, не хватает 110 единиц техники. Поступления от платных дорог будут направлены в том числе и на ее закуп.
Напомним: недавно фельдшеры скорой помощи в Актюбинской области сняли на видео, как иногда в ненастную погоду им приходится добираться до пациентов. Им в прямом смысле пришлось ползти на коленях, проваливаясь под снег.
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