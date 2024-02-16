Министр транспорта Марат Карабаев объяснил, почему актюбинским медикам пришлось ползти до пациентов по заснеженным дорогам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры из видео

В кулуарах Сената, где министр отчитывался о работе нацкомпании "Қазақстан темір жолы", его спросили, почему казахстанские дороги так плохо чистят, что врачам приходится буквально ползком добираться до места вызова. В Северо-Казахстанской области медработники и вовсе везли пациента с инсультом на санях.

"Скажите, куда уходят деньги с платных дорог, с налогов автовладельцев, если в зимнее время вы не можете обеспечить нормальную очистку снега?" - спросили представители СМИ.

По словам министра, дороги, показанные на роликах в интернете, не республиканские.

"Они (медработники - прим.) добирались непосредственно до пункта назначения, то есть по дороге добрались до соответствующего аула и дальше до дома добирались. А там за очистку ответственность несут акиматы. Это вопрос к ним", - сказал Марат Карабаев.

Глава Минтранспорта добавил, что по протоколу во время бурана убирать снег бесполезно, потому что деньги потратят, а толку не будет.

"Что касается вопроса "Куда уходят деньги?", мы несколько раз говорили: в целом только содержание республиканских дорог требует 60 миллиардов тенге в год. Сумма будет увеличиваться до 78 миллиардов тенге с вводом новых участков, а по платным дорогам поступает 30 миллиардов тенге. То есть эти средства себя не покрывают и из бюджета республиканского дополнительно финансируются", - добавил чиновник.

Для обслуживания дорог, по словам Карабаева, не хватает 110 единиц техники. Поступления от платных дорог будут направлены в том числе и на ее закуп.

Напомним: недавно фельдшеры скорой помощи в Актюбинской области сняли на видео, как иногда в ненастную погоду им приходится добираться до пациентов. Им в прямом смысле пришлось ползти на коленях, проваливаясь под снег.