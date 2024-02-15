15 февраля 2024, 21:19

Уже с января на центральных улицах южной столицы установили видеокамеры, которые следят за экологией на заданном направлении. Камеры следят за уровнем задымленности и особенно за транспортными средствами у которых глушители оставляют визуально видимое дымовую завесу.

Если кто-то из чиновников успокаивают агрессивно настроенных водителей, мол проект закона ещё в разработке и не принят, однако процесс по выявлению портящих воздух ездаков уже запущен.

Похоже ,пока примут этот закон, список нарушителей уже будет готов и первоначально предупрежденных хозяев этих тарантазов будут вытаскивать из потока и прилюдно грузить на эвакуатор для постановки на штраф стоянку. Про штраф на полтора ляма юридически подкованные блогеры сами не знают, а чиновники избегают последних ,ну что же,будем следить за новостями