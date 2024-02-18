Дарина САЙДАЛЫ живет в с. Байшулак района Б. Майлина, учится в 8 классе местной школы и в свободное время занимается рукоделием - делает сумки.

Работа кропотливая. На плетение одной сумки сначала уходило до 5-ти дней. Сейчас Дарина успевает за день

- С детства я любила заниматься рукоделием, - вспоминает Дарина. - Мама вязала и научила меня этому. Я умею вязать шапки, носки и шарфы. Потом занялась изделиями из бисера. Поначалу это были небольшие украшения: кольца, браслеты. Сумками заинтересовалась в сентябре прошлого года. Увидела в соцсетях видео с ними и настолько они понравились, что захотела попробовать научиться их делать. Первая сумка не сразу получилась. Когда я начинала, было много ошибок. Искала другие схемы и постепенно понимала суть плетения.

Работа над одной сумкой обычно занимает до трех дней.

- Все-таки это требует много внимания, времени и терпения. - отмечает девушка. - Когда я только начинала, требовалось до 5 дней. Сейчас набила руку, если без перерыва плести, то могу управиться и за один день.

В районе Б. Майлина нет специального магазина для рукоделия. Поэтому родители Дарины ездят в город, чтобы купить материалы для сумок.

- Родители меня поддержали сразу, когда я рассказала о своем новом увлечении. - говорит рукодельница. - У меня есть две близкие подруги, которые тоже поддерживают меня. Мы с ними в этом единомышленники. Они занимаются плетением из бисера. Иногда собираемся все вместе и девочки вызываются добровольцами в собирании конструкции моих сумок. Как-то раз я взяла одну из сумок собой на мероприятие в школу. Это был утренник. Поставила сумку на стул и пошла общаться с друзьями. Когда вернулась, учительница истории спросила, сама ли я сделала. Услышав, что сама, похвалила.

Трудности возникают, когда Дарина делает крышку сумки: бывает, криво идет, или неправильно подсчитает, сколько понадобится бусинок. Затекают руки, начинает болеть спина

Форма и расцветка сумок могут быть разными. Самой Дарине нравятся стандартные - четырехугольные, цвет - жемчужно-белый

- Кропотливый труд в ручной работе не всегда понимается обществом и часто обесценивается. А на самом деле это очень тяжело, особенно когда ты творческая личность, но педант в деле. Тебе может не понравиться твой результат, и ты в стрессе начинаешь заново, - рассказывает Дарина. - В общем, как бы нервы не были на исходе, ты все равно в конечном итоге восхищаешься не только работой, но и собой. Потому что ты не сдаешься и делаешь все, чтобы получилось так, как ты задумала. Уникальность творчества мастера зависит от его видения. Это и делает работу ценной.

Сама мастерица свои сумочки носит только по праздникам, а зимой редко куда возьмешь их с собой - сумки из бисера все-таки больше для лета.

- Пока сижу дома и жду весну, плету сумочки к сезону, - говорит Дарина. - Их я создаю в разных формах и в различных цветах, иногда экспериментирую и добавляю в одну сумку несколько цветных бус. Получается сумка 14-16 см в длину и примерно 5 см в ширину. Лично мне нравится стандартные - четырехугольные, цвет - жемчужно-белый. Сейчас плету красную круглой формой. Надеюсь, что получится. Мы, подростки, ищем интересные занятия, которые нам будут по душе. Кто-то, возможно, настолько влюбится в дело, которым занимается, что может связать с ним будущую работу и профессию. Для меня рукоделие - это больше хобби. И в будущем я бы хотела поступить, куда надумаю, и открыть свое дело. Но пока еще не решила.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова