Призывающий казахстанцев бережнее использовать воду депутат Мажилиса Сергей Пономарев рассказал, как нужно правильно бриться, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

В кулуарах Мажилиса депутат заявил, что Водный кодекс должен предусмотреть такие механизмы, чтобы энергетикам и другим промышленным предприятиям было выгодно использовать воду повторно.

"Именно на это и направлен Водный кодекс. Мы должны не только беречь в каждом доме воду, бережно ее использовать, когда мужчины бреются - закрывать кран, когда мы умываемся, не болтать ни с кем, а использовать воду очень рачительно. На автомойках использовать воду повторной, вторичной очистки", - подчеркнул Пономарев.

Кроме того, мажилисмен отметил важность бережного использования воды в сельском хозяйстве.

"Необходимо использовать капельный полив, водосберегающие технологии, и отказаться от культур, которые потребляют слишком много воды. Например, чтобы вырастить один килограмм риса, нужно 50 тысяч литров воды. Ну есть же и другие культуры, которые мы можем выращивать на этих землях. К сожалению, пришло время рачительно использовать воду", - заявил депутат.