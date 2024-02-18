Беспроигрышный вариант приготовления буквально любого постного мяса. Быстрее всего делается, конечно, курятина. С нее лучше и начать, если готовите таким способом впервые. В рецепте стоит «по-китайски», но, в принципе, в готовке используются основные приемы, применяемые в паназиатской кухне вообще. Вкусы Таиланда, Вьетнама, Кореи принесет оно на ваш стол.

Мясо в кисло-сладком соусе можно готовить и в остром варианте



Но именно этот вариант - лайт, облегченный, без большого количества специй и не острый. Куриное филе режем небольшими ломтиками. Сложить в глубокую миску, сбрызнуть яблочным уксусом, соевым соусом, перемешать, посыпать черным молотым перцем, влить яичный белок, перемешать, в завершение посыпать (через ситечко) крахмалом. Картофельным или кукурузным, разницы нет. Перемешать, чтобы каждый кусочек оказался покрытым маринадом и оставить так на полчаса.

Пока мясо пропитывается, стоит сделать соус для второго этапа приготовления. Смешать соевый соус, мед, яблочный уксус и кунжутное семя.

Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжаривать кусочки филе с обеих сторон по 2-3 минуты, до румяной корочки. Когда она образуется, добавить к нему прямо в сковороду приготовленный соус. Убавить нагрев и жарить еще 2-3 минуты.

Подавать с отварным рисом или булгуром. Украсить зеленым луком, нарезав его косыми «перьями».

Если хочется более выраженного колорита, то имеет смысл добавить в соус несколько колечек любого жгучего перца, а из специй, например, еще лемонграсс.

Как я уже говорила, мясо можно брать любое. Практически так же, как курятину, готовят утиное филе, индейку. Свинину, говядину обжаривают немного дольше, а нарезать надо поперек волокон ломтиками толщиной 4-5 мм. Кислота в любом случае мясо сделает мягче.

Ингредиенты

Мясо - 500-600 г, маринад: соевый соус - 1 ст. л., щепотка черного перца, белок 1 яйца, крахмал - 1 ст. л., яблочный уксус 6% - 1 ст. л. (можно заменить лимонным соком); для соуса: соевый соус - 4 ст. л., любой мед - 1 ч. л., яблочный уксус 6% - 1 ст. л., кунжут - 1 ст. л.