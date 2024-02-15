13 февраля вечером о пропаже своего сына в полицию сообщила жительница Лисаковска. Стало известно, что двое друзей выехали в сильный буран этим же днем из п. Новоильновка. По пути у них произошла ссора и пассажир решил пойти дальше пешком. Водитель оставил его и уехал в город.

Незамедлительно к поиску приступили участковый инспектор местного отдела полиции Данабек ИГЫМБЕРДИЕВ и патрульный Алибек ЖУНУСОВ.





- Я хорошо знаю эту местность, так как работаю уже на этом участке 3 года. Мы с напарником оставили служебный автомобиль возле дороги и искали мужчину в степи,- рассказал Игымбердиев. - Нашли его в лежачем положении на снегу. Он пролежал там более полутора часа и мог уснуть.

Женщина искренне поблагодарила полицейских за спасение единственного сына.

В ДП Костанайской области призывают водителей не игнорировать сообщения ЧС и строго соблюдать меры безопасности.