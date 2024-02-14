Уголовное дело в отношении 38-летней Алены ФЕДОТОВОЙ продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 14 февраля.

Федотова обвиняется в том, что, пользуясь доверием клиентов, заранее брала с них деньги на туры в разные страны мира, но в итоге люди никуда не летели. Причем в некоторых случаях, по версии обвинения, Федотова до последнего обещала, что тур состоится. Либо проплачивала билеты только в одну сторону, а после отдыха люди узнавали, что не могут вылететь обратно. Либо оплачивала полеты туда и обратно, а проживание в отеле нет, и туристам негде было жить.

Всего по делу проходят 70 потерпевших. Согласно обвинению, клиенты не только доверяли Федотовой, но и рекомендовали ее родственникам, друзьям и знакомым, потому что до этого не раз пользовались услугами, все было нормально. Суммы ущерба - от 250 000 тенге до 5 с лишним миллионов тенге.

14 февраля допросили Веронику ТЕРЕЩЕНКО, сумма ущерба которой составила более 1 млн тенге. Потерпевшая рассказала, что весной прошлого года собиралась поехать с маленькой дочерью в Турцию, за тур отдала Федотовой около 800 000 тенге.

- Потом в Турции произошло землетрясение и я побоялась ехать, попросила поменять путевку на Египет, - пояснила Терещенко. - Доплатила еще около 200 000 тенге. Но в итоге поняла, что никуда не полечу, потому что уже начались разбирательства. Из суммы ущерба Федотова вернула мне только 25 000 тенге.

Федотова признала свою вину по данному эпизоду и сказала: если бы ни ее жизненные обстоятельства, то семья Терещенко обязательно полетела бы на отдых.

- Я с вами не расторгала договор и планировала вас отправить, но за две недели до вылета вы сами передумали, - отметила Федотова.

Терещенко объяснила, что она пообещала перезаключить договор на поездку в Египет, но так этого и не сделала. И уже за две недели до вылета было понятно, что тур не состоится, так как оказалось много пострадавших.

В суде допросили компанию друзей, которая планировала отметить день рождения Жаслана ЖУМАБЕКА в Дубае. Он и спланировал эту поездку, пригласив друзей с женами и детьми.

- Мы должны были вылететь в конце марта прошлого года, чтобы 4 апреля отметить мой день рождения, - пояснил в суде Жумабек. - Каждый из моих друзей заплатил крупные суммы денег за полет. Когда я пошел забирать ваучеры на тур, их у Федотовой не оказалось. Также я увидел толпы людей, которые рассказывали, что отдали деньги, но никуда не полетели. Тогда я понял, что мы тоже никуда не полетим...

- Какую меру наказания хотите для подсудимой? - поинтересовался государственный обвинитель Даурен ДЕРБИСОВ.

- По всей строгости закона. Хочу, чтобы ее посадили, - ответил Жумабек. - Вы понимаете, что из-за нее я тоже подвел своих друзей. Пообещал, что отдохнем, друзья отдали деньги, дети ждали этого отдыха. В итоге она до сих пор ни денег не отдала, ни даже не принесла извинений.

Остальные друзья дополняли показания Жумабека, поясняя, какие суммы они лично отдали Федотовой за путешествие: от 290 000 тенге до более 1 млн тенге. Общий ущерб на всю компанию составил более 4 млн тенге. Все потерпевшие заявили, что Федотову нужно лишить свободы.

- Когда все случилось, я вежливо написал Федотовой: мол, давайте не доводить до суда, просто верните деньги, - пояснил ЖАНГУЖИН, еще один турист из общей компании друзей. - Она не поздоровалась, ответила очень грубо. Все сводилось к тому, что мы должны забрать заявления и тогда она, возможно, отдаст нам деньги. Извинений мы не получили до сих пор.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ