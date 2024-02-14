Агрессивных и больных животных хотят убивать в Казахстане
14 февраля 2024, 14:22 | Государство
Депутаты мажилиса приняли в работу закон, предусматривающий эвтаназию бродячих агрессивных животных, передаёт Orda.kz.
Иллюстративное фото freepik.com
В проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными» прописаны нормы обращения с питомцами.
Основные нормы законопроекта:
- централизация единой электронной базы учета животных;
- запрет на отказ владельца от животного до определения животного в пункт временного содержания. Эта норма обяжет владельца животного пристраивать своего питомца в пункт временного содержания, а не выкидывать его на улицу;
- обязанность местных исполнительных органов по организации мер экстренного реагирования в случаях агрессии животных;
- применение эвтаназии для регулирования численности животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и иными лицами в течении 15 дней (если это бродячие животные) и в течении 60 дней (если это безнадзорные животные).
С 1 сентября 2023 года в Казахстане вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными". Владельцы кошек и собак обязаны будут вживлять чип или надевать специальные ошейники своим питомцам.
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