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Бухгалтер отдела предпринимательства Карабалыкского района подозревается в хищении 13 млн тенге

14 февраля 2024, 10:40 |  Криминал

Сотрудник акимата незаконно выплачивал завышенную зарплату себе и бывшему руководителю отдела, сообщает прокуратура района.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 189 УК РК - хищение в крупном размере.

Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.