Да. Новый премьер поставит работу так, чтобы все его подчиненные работали с ускорением. 4.9% Да. На ключевые посты пришли люди с новым мышлением. Остальные подтянутся. 3.3% Да. Импульс работе дадут, но на короткое время. А потом снова будет застой. 6.0% Нет. Обычная ротация в госоргане, где нет ни инициативы, ни ответственности. 85.9%