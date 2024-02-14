Бухгалтер отдела предпринимательства Карабалыкского района подозревается в хищении 13 млн тенге
14 февраля 2024, 10:40 | Криминал
Сотрудник акимата незаконно выплачивал завышенную зарплату себе и бывшему руководителю отдела, сообщает прокуратура района.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 189 УК РК - хищение в крупном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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