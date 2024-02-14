Нарушения качества доступа к интернету в технологиях 3G/4G и скорости загрузки данных на улицах города выявили сотрудники местной прокуратуры и межрегиональной инспекции связи.

Операторы связи были привлечены к административным штрафам на общую сумму более 10 млн тенге, а также в их адрес вынесли предписания об устранении нарушений.

- По итогам исполнения предписаний мобильными операторами в городе установлены дополнительные антенны и устройства для улучшения качества связи, тем самым защищены права 103 тысяч абонентов сотовой связи, - отметили в прокуратуре Рудного.