Во время продолжающегося в Турции второго учебно-тренировочного сбора «Тобол» подписал еще несколько игроков и провел три контрольные встречи.

Новичок «Тобола» нигерийский полузащитник Эссьен Эдедем в матче с румынским «Чахлэулом» / Фото vk.com/fctobol

В первые дни февраля состав костанайского клуба пополнили сразу три легионера - защитники Иван Миладинович из Сербии и Пап-Альюн Ндиайе из Франции, а также полузащитник из Того Давид Энен.

Сербский защитник Иван Миладинович - игрок «Тобола» / Фото kazfootball.kz

Центральный защитник Иван Миладинович (14.08.1994; 189 см; 83 кг) родился в сербском городе Чуприя и начал заниматься футболом в юношеской команде «Ягодины». После этого он выступал за такие сербские клубы, как «Табане», «Слога» и «Раднички». В 2018 году Миладинович заключил контракт с российским клубом «Сочи». Затем год провел в аренде в «Нижнем Новгороде». За «Сочи» Иван Миладинович провел 116 матчей, в которых забил 3 мяча.

Новичок «Тобола» защитник Пап-Альюн Ндиайе из Франции / Фото kazfootball.kz

Еще один защитник Пап-Альюн Ндиайе (4.02.1998; 203 см; 74 кг) родился во Франции в семье выходцев из Сенегала. Свою карьеру он начал в 2013 году в молодежной академии французского клуба «Валансьена» из одноименного города. Затем с мая 2016 года по август 2017 года Ндиайе выступал за юношеские команды итальянских «Болоньи» и «Бари», после чего заключил контракт с испанским клубом «Лорка Депортива» (13 матчей), выступающем в третьем дивизионе страны. В 2019 году он подписал контракт с украинской «Ворсклой» (35), а в 2021 году перешел в австрийский «Райндорф Альтах» (28). С июля 2023 года Ндиайе играл турецкий «Шанлыурфаспор» (15).

На правах свободного агента перешел в «Тобол» 27-летний полузащитник из Того Давид Энен (19.04.1996; 186 см; 76 кг), начинавший карьеру в Бельгии в льежском «Стандарде» и «Андерлехте». Затем в его карьере были английские клубы «Флитвуд» и «Эвертон», а также греческий «Олимпиакос». В 2018 году Энен присоединился к бельгийскому клубу «Шарлеруа» (40), а в октябре 2020 года перешел во французский «Гренобль» (41). До перехода в «Тобол» он выступал за бельгийский клуб «Кортрейк» (30). Давид Энен сыграл за национальную сборную Того 18 матчей, дебютировав в ее составе в 2019 году на Кубке африканских наций.

Присоединился к команде на сборах и сербский нападающий Момчило Мркаич, подписавший контракт с клубом в июле 2023 года.

Первую контрольную игру на втором сборе «Тобол» провел с румынским клубом «Чахлэул» из города Пьятра-Нямц, основанным 20 октября 1919 года и выступающим в настоящее время в Лиге I (второй дивизион Румынии). В разное время в составе «Чахлэула» выступали хорошо знакомые костанайским болельщикам по играм за «Тобол» Александр Голбан, Игорь Бугаев и Аздрен Лулаку, который является сейчас основным игроком команды.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Тобола» отличился защитник Альберт Габараев, игравший в прошлом сезоне на правах аренды и трансфер которого костанайский клуб выкупил в январе у московской «Родины».

Сербский нападающий Момчило Мркаич делает счет с болгарской «Ардой» разгромным / Фото vk.com/fctobol

Следующим соперником «Тобола» в контрольных поединках стал болгарский футбольный клуб из города Кырджали «Арда», выступающий в Первой профессиональной футбольной лиге - высшем дивизионе Болгарии. За этот клуб в прошлом сезоне выступал подписавший контракт с «Тоболом» полузащитник сборной Болгарии Радослав Цонев.

«Тобол» начал этот матч в следующем составе: вратарь Султан Бусурманов, защитники Роман Асранкулов, Иван Миладинович, Альберт Габараев и Еркин Тапалов, полузащитники Евгений Шахов, Эссьен Эдедем, Радослав Цонев и Ахмед Аль Мессауди, а также нападающие Ислам Чесноков и Игор Иванович.

Счет на 6-й минуте открыл Чесноков, замкнувший прострел с правого края Ивановича, совершившего сольный проход. А на 29-й минуте отличился и сам Иванович, воспользовавшийся ошибкой защитника «Арды» в своей штрафной площади. Точку в матче поставил на 80-й минуте появившийся на поле во втором тайме Мркаич. Сербский нападающий получил передачу на левом фланге от также вышедшего на замену Жаслана Жумашева, убежал на рандеву с голкипером болгарского клуба и переиграл его - 3:0.

Сербский полузащитник «Тобола» Игор Иванович в матче с грузинским клубом «Самгурали» / Фото kazfootball.kz

А вот в матче с занявшим в прошлом чемпионате в Высшем футбольном дивизионе Грузии - Эровнули лиги пятое место клубом «Самгурали» из Цхалтубо «Тобол» потерпел поражение со счетом 0:1.

Стало известно, что 17-й розыгрыш Суперкубка Казахстана по футболу 2024 года впервые пройдет за пределами республики. Чемпион страны «Ордабасы» и обладатель Кубка РК «Тобол» разыграют трофей 25 февраля в турецком городе Анталье на стадионе «Титаник Мардан».

Эти команды откроют и заявочную кампанию, которая начнется 19 февраля и продлится до 27 февраля. При этом команды могут дозаявлять новых футболистов до 5 апреля.