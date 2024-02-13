"Тазалык-2012 не справляется..." - Помочь мусоровывозящей компании деньгами предложил аким Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Об этом аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ говорил сегодня, 13 февраля, на совещании по итогам расширенного заседания правительства. Президент на нем просил уделить внимание благоустройству городов. Аким области отметил, что костанайцы и рудничане часто поднимают вопросы работы коммунальных предприятий, которые занимаются вывозом мусора.
Фото Галины КАТКОВОЙ
- В Костанае это ТОО "Тазалык-2012", которое не справляется со своей работой! - сказал Аксакалов. - Мы видим массу недоработок. Руководство ТОО обращается за помощью. Мы готовы выделить им кредит через СПК "Тобол" для покупки трех автомобилей и порядка 500 евроконтейнеров, которые помогут существенно улучшить работу предприятия.
Аксакалов подчеркнул, что после освоения кредита, ТОО должно "обеспечить 100-процентную очистку, чтобы вопросов вообще не возникало".
Фото предоставлено пресс-службой акимата области
- Соответствующую работу необходимо провести по Рудному, - добавил аким области. - Если предприятие готово взять кредитные ресурсы, купить дополнительную технику и контейнеры, то мы готовы предоставить эти деньги. Но в конце население должно увидеть безупречную работу по очистке городов.
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