Об этом аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ говорил сегодня, 13 февраля, на совещании по итогам расширенного заседания правительства. Президент на нем просил уделить внимание благоустройству городов. Аким области отметил, что костанайцы и рудничане часто поднимают вопросы работы коммунальных предприятий, которые занимаются вывозом мусора.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- В Костанае это ТОО "Тазалык-2012", которое не справляется со своей работой! - сказал Аксакалов. - Мы видим массу недоработок. Руководство ТОО обращается за помощью. Мы готовы выделить им кредит через СПК "Тобол" для покупки трех автомобилей и порядка 500 евроконтейнеров, которые помогут существенно улучшить работу предприятия.

Аксакалов подчеркнул, что после освоения кредита, ТОО должно "обеспечить 100-процентную очистку, чтобы вопросов вообще не возникало".

Фото предоставлено пресс-службой акимата области

- Соответствующую работу необходимо провести по Рудному, - добавил аким области. - Если предприятие готово взять кредитные ресурсы, купить дополнительную технику и контейнеры, то мы готовы предоставить эти деньги. Но в конце население должно увидеть безупречную работу по очистке городов.