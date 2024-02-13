Назначенный недавно глава Министерства финансов Мади Такиев ответил журналистам на вопрос, сможет ли он публично продемонстрировать собственную декларацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: t.me/KZgovernment

Во время брифинга в правительстве Такиеву напомнили, что его предшественник Ерулан Жамаубаев обещал, но так и не показал свою декларацию.

"Вы, как новый глава Минфина, выложите свою декларацию в публичное поле? И ваша позиция по тому, должны ли декларации чиновников быть публичными", - поинтересовались журналисты.

По словам Мади Такиева, декларации чиновников будут публичными.

"У нас в законе написано, что с 2025 года публикуются все они. Что касается моей декларации, я могу ее, конечно, выложить, но вы там ничего не поймете. Потому что то имущество, которое у нас зарегистрировано, его не нужно отображать, потому что оно "подтягивается" с государственных ресурсов", - ответил Такиев.