Сроки накопления средств единовременных пенсионных выплат на депозитах АО "Отбасы банк" планируют увеличить с трёх до восьми лет, передает Informburo.kz.

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В Министерстве промышленности и строительства РК разъяснили предлагаемые изменения в действующие правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

В ведомстве объяснили, почему предлагают увеличить сроки накопления средств ЕПВ на депозитах АО "Отбасы банк" с трёх до восьми лет.

"На 1 января 2024 года порядка 135 тысяч граждан направили свои средства единовременных пенсионных выплат на депозиты в АО "Отбасы банк" и до сих пор не оформили ипотечные жилищные займы. По информации АО "Отбасы банк", средний срок накопления необходимого первоначального взноса для получения жилищного займа составляет шесть лет", – говорится в сообщении.

Кроме этого, предлагается дать возможность супругам уступать депозиты АО "Отбасы банк", пополненные средствами из ЕПВ друг другу.

Также проект предусматривает, что при расторжении договора с АО "Отбасы банк" о жилищных строительных сбережениях пополненная сумма с ЕПВ будет возвращена на специальный счёт получателя, который в течение 20 рабочих дней сможет использовать средства на улучшение жилищных условий или направить их на лечение.

"Планируемые поправки в действующие правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий находятся на обсуждении на портале "Открытые НПА". После принятия всех замечаний и предложений проект приказа будет направлен на согласование в заинтересованные государственные органы. Процесс всего согласования занимает порядка двух месяцев", – сообщили в министерстве.