Перенести на безопасное расстояние полигоны, предназначенные для вывоза снега, предложил на аппаратном совещании в горакимате 12 февраля и. о. начальника УЧС Костаная Ерден НУРЖАНУЛЫ. В качестве примера привел полигон, расположенный возле садового общества "Текстильщик".

- При поступлении большого количества талых вод возможен перелив котлована и с угрозой подтопления 30 одноэтажных домов, - сказал Нуржанулы. - Также неподалеку расположен полигон для вывоза снега. Оттуда также существует угроза поступления большого количества талых вод на территорию садового общества. На данном участке тоже будет организовано круглосуточное дежурство гидропоста.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ уточнил, куда именно предлагают переносить полигоны для вывоза снега. Всего их у нас пять, новое место ищут для двух.

- Есть предложения по полигону в районе с/о Текстильщик и полигону в районе Костанай-2, - ответил Нуржанулы. - Безопасное место есть на Узкой колее - в сторону промзоны.

Жундубаев поручил отделу ЖКХ вместе с подрядчиками изучить предложения УЧС. Он не против переноса, но хочет убедиться, что это не принесет новых проблем.

- Это место, которое хотят в УЧС, может не соответствовать, - сказал аким. - Завтра мы там сделаем полигон, начнем вывозить снег, а он растает и обратно в город потечет. Я думаю, правильно будет пригласить подрядчиков, ЧСников, специалистов отдела ЖКХ. Надо сесть и определиться по запасному полигону. Подрядчики точно знают, куда можно вывозить снег. Самое главное, чтобы мы двойную работу не сделали. А то вывезем снег и поймаем паводок там, где мы его не ожидаем.

Еще одно предложение УЧС - создать систему оповещения о подтоплении на паводкоопасных участках. Как оказалось, в Костанае недостаточно громкоговорителей. По данным УЧС, из 57 систем речевого оповещения в наличии только 22.

- Она необходима для оповещения населения о возникновении ЧС для принятия незамедлительных мер и эвакуации населения, - сказал Нуржанулы. - Потребность по Костанаю - 35 единиц систем речевого оповещения общей стоимостью 227 млн тенге. Стоимость одной единицы - 6,5 млн тенге. В случае, как при землетрясении в Алматы, нам нужны усилители с ресивером, по которым бы велось речевое оповещение.

Жундубаев сказал, что посмотрит на предложение УЧС.

- Мы будем ждать большую воду. Будет она или нет - это другой вопрос, - сказал Жундубаев. - У нас последние два года не было паводков. Абсолютно! В прошлом и позапрошлом годах. Была проблема с мостом по просп. Назарбаева, где постоянно топило. Эти два года сильных подтоплений не было, пару дней и все. Но в этом году нужно готовиться по полной. Если нужны дополнительные договоры, давайте их принимать. Принимать все необходимые меры. Можем систему речевого оповещения сделать, пусть она будет на автомобилях. Подготовка должна быть на 100%, всех касается. Все должны быть готовы!

Фото Георгия ГОВОРОВА