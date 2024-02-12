По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 февраля, днём по области ожидаются осадки, преимущественно снег, метель, гололёд. Особенно сильными осадки будут на северо-западе области, на западе ожидается туман. В среду, 14 февраля, по области вновь пройдут снегопады, сопровождаемые метелью.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае осадки и метель ожидаются во вторник – днём, в среду – ночью.

- Во вторник ночью ожидаем на большей части территории области 16-21, на востоке 24 градуса мороза, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. – Днём будет 0…-5 °С, на востоке -8 °С. В среду ночью ожидаем одинаковую температуру воздуха: -5…-10 °С, на западе -13 °С, а на юге -2 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -19…-21 °С, днём -3…-5 °С. В среду: ночью -11…-13 °С, днём -8…-10 °С.

Ветер во вторник ожидается переменный, юго-западный - южный. Скорость ветра во вторник ночью будет 7-12 м/с, днём 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с. В среду ветер будет юго-западный, скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на северо-востоке области.