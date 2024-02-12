В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) завершился женский теннисный турнир категории WTA 500, в котором приняла участие и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, в прошлом году дошедшая здесь до четвертьфинала и уступившая в нем Беатрис Хаддад-Майе из Бразилии.

Елена Рыбакина на турнире в Абу-Даби в 2024 году / Фото Getty Images

Для Рыбакиной турнир в Абу-Даби стал первым после неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне посеянная под третьим номером казахстанка в матче первого круга обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (38-е место рейтинга WTA) из Чехии (7:6, 6:4), а во втором сенсационно проиграла 57-й ракетке мира из России Анне Блинковой - 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). После того поражения Рыбакина переместилась с третьей на пятую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

В Абу-Даби казахстанская теннисистка, посеянная на турнире под первым номером, начала свое выступление со второго круга матчем с представительницей США Даниэль Коллинз (71-е место рейтинга WTA). Теннисистки встречались ранее трижды, Коллинз в 2021 году выиграла в двух сетах в Сан-Хосе (США) на турнире категории WTA 500 (7:6, 7:6), а Рыбакина дважды переиграла американку в 2023 году в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) (5:7, 6:2, 6:3) и в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (6:2, 5:7, 6:2). Встреча в Абу-Даби завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу казахстанской теннисистки.

В матче 1/4 финала Рыбакина встречалась с представительницей Испании Кристиной Букшей (74-е место рейтинге WTA). В этом году казахстанка уже обыгрывала испанку в Аделаиде (6:3, 7:5), и в Абу-Даби она также в двух сетах нанесла поражение Букше - 6:1, 6:4.

На стадии 1/2 финала Рыбакина пришлось непросто в поединке с занимающей 15-е место в мире Людмилой Самсоновой из России, которую она до этого никогда не обыгрывала. Российская теннисистка побеждала четырежды: в 2021 году в Монреале (Канада) в первом круге турнира WTA 1000 (6:4, 5:7, 6:4), в 2022 году на турнире WTA 500 в Токио (Япония) также в первом круге (6:2, 6:4), в 2023 году в Монреале в полуфинале (1:6, 6:1, 6:2) и в Пекине (Китай) также в полуфинале турнира WTA 1000 (7:6, 6:3). Самсонова в 2023 году на этом турнире дошла до финала, где уступила Белинде Бенчич из Швейцарии.

Рыбакина всухую выиграла первый сет (6:0) всего за 25 минут. Вдвое дольше играли теннисистки во втором сете, завершившемся победой россиянки 6:4.

В решающем сете Рыбакина повела со счетом 4:1, после чего теннисистки взяли по гейму на своих подачах, а в восьмом гейме казахстанка реализовала первый же матчбол на приеме - 6:2 и впервые в карьере обыграла Самсонову.

Елена Рыбакина (справа) и Дарья Касаткина с призами турнира Абу-Даби WTA 500 / Фото championat.com

В финальном матче соперницей первой ракетки Казахстана стал первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге WTA и посеянная на турнире под седьмым номером. Счет личных встреч перед этим финалом был равный - 2:2. Касаткина выиграла в первых кругах в 2020 году в Остраве (Чехия) на турнире категории WTA Premier (6:2, 3:6, 6:3) и в 2022 году в Сан-Хосе (1:6, 6:2, 6:0), а Рыбакина победила в Абу-Даби в 2021 в третьем круге (6:3, 6:4) и в Монреале в 2023 году в четвертьфинале (5:7, 7:5, 7:6).

Первый сет матча в Абу-Даби занял всего 25 минут, и закончился со счетом 6:1 в пользу Рыбакиной. Во втором сете при счете 5:4 в пользу казахстанки из-за дождя матч пришлось прервать, а после вынужденной паузы первая ракетка Казахстана довела поединок до победы - 6:4, завоевав второй титул в этом году и седьмой в карьере.

Благодаря этой победе Елена Рыбакина в обновленном рейтинге WTA поднялась на четвертую строчку. А уже 13 февраля она стартует в Дохе (Катар) на турнире категории WTA-1000. Во втором туре посеянная под третьим номером казахстанка сыграет с китаянкой Чжу Линь (57-е место в мире).