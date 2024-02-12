В воскресенье, 11 февраля, в областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого прошел отборочный турнир, цель которого – выявление участников республиканского чемпионата среди людей с ограниченными возможностями.

Софья Ершова (слева) и Амиля Глазун

В этом турнире состязались 10 представителей КОС: 6 мужчин и 4 женщины. Играли по системе микроматчей, то есть каждая встреча являла собой две партии с переменой цветов.

Жаксыбай Есенжулов (слева) и Василий Урожай

Среди мужчин неожиданно первым стал опытный турнирный боец Жаксыбай Есенжулов. Он набрал 8 очков из десяти возможных. Вторым с таким же количеством очков стал один из ведущих игроков области Петр Самойлов, который уступил Есенжулову в личной встрече. Третье место занял призер последних областных соревнований Вячеслав Тупицын. Он одолел победителя турнира, но в целом набрал на очко меньше. Таков драматизм борьбы. Имея лучшую позицию в одной из партий с менее титулованным соперником, Вячеслав увлекся и пропустил несложный комбинационный удар.

Людмила Тупицына (слева) и Акбике Дабылова

У женщин первой стала незрячая Людмила Тупицына, не проигравшая ни одной встречи и продемонстрировавшая стабильность на последних турнирах, включая и те, где ей пришлось сражаться с мужчинами. Второе место заняла мастер спорта Софья Ершова. Третье-четвертое места разделили Акбике Дабылова и Амиля Глазун.

К большому сожалению все призеры - растущие в своем мастерстве, но зрелые спортсмены, которым из городской молодежи на сегодня в спину никто не дышит. А ведь шашки - не только спорт, но и сфера достойного приложения сил для людей с ограниченными возможностями. Да и не только для них. Представляется совершенно необходимыми возврат шашек в системк спартакиад, включая спартакиады студентов колледжей и вузов, а также организация широкого круга соревнований среди детей и молодежи в целом.

Фото предоставлено организаторами соревнований