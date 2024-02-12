Время вылетов и прилетов самолетов изменятся в регионах, которые с 1 марта перейдут на часовой пояс UTC +5. Как сообщает авиакомпания FlyArystan, сейчас в билетах пассажиров, которые приобретали их до 7 февраля, указано старое время.

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- Пассажирам, приобретавшим авиабилеты до 7 февраля (включительно) на рейсы FlyArystan по направлению в/из гг. Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Костанай, Павлодар, Туркестан, Усть-Каменогорск, Семей со временем вылета с 00:01 часов 1 марта 2024 года (по времени г. Астана), необходимо обратить внимание, что рейс будет выполнен на 1 час раньше от указанного в билете времени, - сообщает пресс-служба авиаперевозчика. - Пассажирам будет отправлено индивидуальное оповещение с детальной информацией о том, как скачать новый билет с актуальным временем вылета с учетом перехода на единый часовой пояс.

У пассажиров, приобретавших авиабилеты начиная с 8 февраля на эти рейсы, уже указано актуальное время.