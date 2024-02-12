Участие в ярмарке, которая разместилась в субботу, 10 февраля, на территории Центрального рынка, приняли более 30 предпринимателей из Костаная, Рудного, Карабалыкского, Федоровского, Ауеликольского районов и района имени Б. Майлина.

На выбор покупателям предлагали мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбу, мед, масло, макаронные изделия, сахар, муку, молочную и кисломолочную продукцию и многое другое. Всего - более 7 тонн продуктов по ценам ниже рыночных на 10-15%. Овощей не было.

Как обычно, можно было купить мясо по фиксированным ценам: конину по 2500 – 2700 тенге за 1 кг, говядину по 2200 – 2400, свинину по 1700 – 1900 тенге. Цены были в пределах обозначенного диапазона. Это рынок. Поэтому торг обязательно присутствовал. Но к концу ярмарки некоторые продавцы старались продать по низкой цене.

– Мне нравится, что у нас проводят такие ярмарки, – радостно сообщаил рудничанин Виктор КНЯЗЕВ. – Сегодня набрал целый пакет продуктов. Ничего необычного, в принципе. Купил несколько хороших кусков говядины, дома обязательно придумаю, что из нее приготовить. Еще один лоток яиц и копченой рыбки полкило.

Помимо мяса и, конечно же, яиц, хорошо покупали рыбную продукцию. Некоторые виды рыб разбирали сразу, как только началась продажа.

– Мы в Рудном всегда участвуем в ярмарках, – рассказала продавец ТОО «Сапа М» Татьяна КАРТАШОВА. – Из свежемороженой рыбы делаем различные полуфабрикаты. Коптим, солим, вялим. Люди ждут нас, выстраиваются в очереди. Лучше всего продается готовая продукция. У нас в ассортименте: щука, жерех, лещ, пелядь, копченая и соленая скумбрия, селедка, иваси. Всего около 40 наименований. Мы приезжаем из Костаная в начале девятого часа утра. На следующую неделю зовут на ярмарку в Качар, но если будет так же холодно, как сегодня, то не поедем. Мне тяжело с рассолом - руками достаю рыбу. Прошлую ярмарку провели возле «Универсама», покупателей все устраивает, а некоторых торговцев - нет, потому что там маленькие прилавки. Здесь намного удобнее. В первую очередь пожилым, которые здесь живут.

Отличным спросом пользовались яйца из стабилизационного фонда по 450 тенге за десяток. Социальное яйцо ТОО «Жас Канат-2006» категории С1 продавала ИП Гизетдинова О. В. Через пару часов после открытия ярмарки остаются лишь пустые коробки и каретки.

Один из постоянных товаров не только на ярмарке, но и на базаре – мед. А вы знали, что для получения 100-граммовой порции меда пчелам необходимо собрать нектар с миллиона цветков растений?

– У нас в продаже гречишный мед, разнотравье, цветочный, донник, а также сотовый мед, – рассказал пчеловод Александр ОСИПЕНКО. – На 100 км от Рудного отъезжаем для сбора. Сам больше 20 лет занимаюсь сбором. Торгуем вместе с женой каждые выходные на Центральном рынке. Есть перга разных объемов, больше – дешевле. Имеется огневка, она хорошо очищает легкие и укрепляет мышцы. Есть прополис - как обычный, так и в разведенном виде. Кто знает, насколько это полезно, постоянно берет.

Мед – полезный продукт, на 80% состоящий из натуральных сахаров. Употребление 1-2 чайных ложек будут полезной биодобавкой для вашего организма. А вот что может навредить, так это сахар, который можно было купить по 335 тенге за килограмм сразу 25-килограммовым мешком. Которые раскупались быстрее меда.

Фото автора

Цены на ярмарке в Рудном (в тенге)