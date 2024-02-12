Подрядчик не соблюдал элементарные правила безопасности, а для перевозки отходов использовал обычный грузовик, передает Informburo.kz.

Недобросовестный подрядчик хранил опасные медицинские отходы на складе в Костанае, сообщает областная прокуратура.

Вопросами ликвидацией нелегального склада занялась природоохранная прокуратура Костанайской области. Во время расследования надзорный орган установил, что подрядчик в лице ТОО "А" выиграл тендер на вывоз и утилизацию опасных медотходов. Несмотря на предписания, предусматривающие транспортировку таких отходов на объекты утилизации каждые три дня, ТОО "А" предпочло незаконно хранить их в Костанае, а не вывозить на свой объект утилизации, расположенный на окраине Астаны.

Складирование опасных отходов происходило без соблюдения элементарных правил безопасности. Кроме того, для транспортировки опасных материалов в столицу использовался обычный грузовик, арендованный через мобильное приложение, а не специализированный транспорт. По этому факту начали досудебное расследование по статье о порче земли опасными отходами.

Фото: прокуратура Костанайской области