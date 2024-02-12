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В пяти районах Костаная отключат электроэнергию на этой неделе

12 февраля 2024, 09:43 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 16 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП - 600 (работы на ПС)

12 февраля с 10:00 до 18:00

  • магазин «Пятерочка», 
  • «Магнит», 
  • «Табыс», 
  • парикмахерская «Мираж», 
  • «Чубчик», 
  • ТОО «Медитек», 
  • СТО «Газдеталь», 
  • автостоянка, 
  • кафе «Жибек Жол», 
  • аптека «Магнт Удачи».

Спальный сектор:

  • 5 мкр. дома 1, 3, 5, 7, 11, 12, 2а, 13.

ТП- 141 (работы на ВЛ)

с 12 по 15 февраля с 10:00 до 18:00

  • АЗС «Эталон № 5» по ул. Л. Беды, 
  • сауна «Майами», 
  • агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а, 
  • изолятор по ул. Джангильдина 9.

Спальный сектор:

  • ул. Хакимжановой 118.

Частный сектор:

  • пр. Рудненская 21/1-21/11, 23/12, 22/2-22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12, 
  • ул. Хакимжановой 55-154, 
  • пр. Соколовского 42/1-42/14, 50/1-50/12, 18/2-18/16, 2-22, 
  • ул. Рудненская 1-44, 18/32-18/16, 
  • ул. Комарова 99/1-99/4, 71-134,131/1,
  • ул. Джангильдина 17-72, 
  • ул. Панфилова 1-22, 
  • ул. Летунова 113-125, 
  • ул. Л.Беды 95-195, 191/1-191/5, 195/1-195/3,197/1-1

КТП - 161 (работы на ВЛ)

с 13 по 16 февраля с 10:00 до 18:00

  • АЗС «Эталон», 
  • сауна «Майами», 
  • агрохимлаборатория.

Частный сектор:

  • ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7, 
  • ул. Садовая 1-22, 
  • ул. Комарова 71-114, 
  • ул. Сералина 1-6, 
  • ул. Комарова 116-134, 
  • ул. Соколовского 2-17.

КТП – Экос - АН (ул. Киевская 21) (работы на ПС )

12 февраля с 10:00 до 17:00


 КТП – LKW - trans (ул. Уральская 56/5) (работы на ПС )

13 февраля с 10:00 до 17:00

 

ТП - 696 (работы на ВЛ)

14 февраля 10:00 до 18:00

  • АЗС «Гелиос» по пр. Абая, 
  • ИП Веселов, 
  • автомойка ТТS, 
  • кафе «Таир», 
  • магазин «Инструмент».

РП - 10 (промзона по ул. Уральская) (работы на ПС )

16 февраля 10:00 до 18:00

  • ТОО «Агромельпром», 
  • ИП Казиева, 
  • ТОО ДWТ.