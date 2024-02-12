План работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 16 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:



ТП - 600 (работы на ПС)

12 февраля с 10:00 до 18:00

магазин «Пятерочка»,

«Магнит»,

«Табыс»,

парикмахерская «Мираж»,

«Чубчик»,

ТОО «Медитек»,

СТО «Газдеталь»,

автостоянка,

кафе «Жибек Жол»,

аптека «Магнт Удачи».

Спальный сектор:

5 мкр. дома 1, 3, 5, 7, 11, 12, 2а, 13.

ТП- 141 (работы на ВЛ)

с 12 по 15 февраля с 10:00 до 18:00

АЗС «Эталон № 5» по ул. Л. Беды,

сауна «Майами»,

агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а,

изолятор по ул. Джангильдина 9.

Спальный сектор:

ул. Хакимжановой 118.

Частный сектор:

пр. Рудненская 21/1-21/11, 23/12, 22/2-22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12,

ул. Хакимжановой 55-154,

пр. Соколовского 42/1-42/14, 50/1-50/12, 18/2-18/16, 2-22,

ул. Рудненская 1-44, 18/32-18/16,

ул. Комарова 99/1-99/4, 71-134,131/1,

ул. Джангильдина 17-72,

ул. Панфилова 1-22,

ул. Летунова 113-125,

ул. Л.Беды 95-195, 191/1-191/5, 195/1-195/3,197/1-1

КТП - 161 (работы на ВЛ)

с 13 по 16 февраля с 10:00 до 18:00

АЗС «Эталон»,

сауна «Майами»,

агрохимлаборатория.

Частный сектор:

ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7,

ул. Садовая 1-22,

ул. Комарова 71-114,

ул. Сералина 1-6,

ул. Комарова 116-134,

ул. Соколовского 2-17.

КТП – Экос - АН (ул. Киевская 21) (работы на ПС )

12 февраля с 10:00 до 17:00





КТП – LKW - trans (ул. Уральская 56/5) (работы на ПС )

13 февраля с 10:00 до 17:00

ТП - 696 (работы на ВЛ)

14 февраля 10:00 до 18:00

АЗС «Гелиос» по пр. Абая,

ИП Веселов,

автомойка ТТS,

кафе «Таир»,

магазин «Инструмент».

РП - 10 (промзона по ул. Уральская) (работы на ПС )

16 февраля 10:00 до 18:00