В пяти районах Костаная отключат электроэнергию на этой неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 16 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП - 600 (работы на ПС)
12 февраля с 10:00 до 18:00
- магазин «Пятерочка»,
- «Магнит»,
- «Табыс»,
- парикмахерская «Мираж»,
- «Чубчик»,
- ТОО «Медитек»,
- СТО «Газдеталь»,
- автостоянка,
- кафе «Жибек Жол»,
- аптека «Магнт Удачи».
Спальный сектор:
- 5 мкр. дома 1, 3, 5, 7, 11, 12, 2а, 13.
ТП- 141 (работы на ВЛ)
с 12 по 15 февраля с 10:00 до 18:00
- АЗС «Эталон № 5» по ул. Л. Беды,
- сауна «Майами»,
- агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а,
- изолятор по ул. Джангильдина 9.
Спальный сектор:
- ул. Хакимжановой 118.
Частный сектор:
- пр. Рудненская 21/1-21/11, 23/12, 22/2-22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12,
- ул. Хакимжановой 55-154,
- пр. Соколовского 42/1-42/14, 50/1-50/12, 18/2-18/16, 2-22,
- ул. Рудненская 1-44, 18/32-18/16,
- ул. Комарова 99/1-99/4, 71-134,131/1,
- ул. Джангильдина 17-72,
- ул. Панфилова 1-22,
- ул. Летунова 113-125,
- ул. Л.Беды 95-195, 191/1-191/5, 195/1-195/3,197/1-1
КТП - 161 (работы на ВЛ)
с 13 по 16 февраля с 10:00 до 18:00
- АЗС «Эталон»,
- сауна «Майами»,
- агрохимлаборатория.
Частный сектор:
- ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7,
- ул. Садовая 1-22,
- ул. Комарова 71-114,
- ул. Сералина 1-6,
- ул. Комарова 116-134,
- ул. Соколовского 2-17.
КТП – Экос - АН (ул. Киевская 21) (работы на ПС )
12 февраля с 10:00 до 17:00
КТП – LKW - trans (ул. Уральская 56/5) (работы на ПС )
13 февраля с 10:00 до 17:00
ТП - 696 (работы на ВЛ)
14 февраля 10:00 до 18:00
- АЗС «Гелиос» по пр. Абая,
- ИП Веселов,
- автомойка ТТS,
- кафе «Таир»,
- магазин «Инструмент».
РП - 10 (промзона по ул. Уральская) (работы на ПС )
16 февраля 10:00 до 18:00
- ТОО «Агромельпром»,
- ИП Казиева,
- ТОО ДWТ.
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