В картинной галерее первая большая выставка костанайского художника Юрия Матюшко проходила пять лет назад, в феврале 2019 года. Тогда в экспозиции «Зазеркалье души» были представлены 62 живописных и графических работы автора, ушедшего из жизни в 2012 году.

Эта выставка называется просто – «Памяти художника» и вновь она приурочена ко дню рождения Юрия Матюшко, которому 21 января исполнилось бы 75 лет.

"Весна", картон, акварель, 2005 г.

Вдохновителем и организатором обеих выставок стал член союза художников РК Георгий СОКОВ. Они дружили долгие годы, знали друг друга с детства, оба были первыми учениками Александра Ивановича Никифорова, плечом к плечу работали в художественно-производственных мастерских, вместе преподавали в педагогическом колледже.

– Говорить о том, что Матюшко талантливый и самобытный художник, это всё равно, что говорить: вода – мокрая, огонь – горячий, лёд – холодный,- заметил Георгий Михайлович. - Хочу сказать немного о другом. Мне всегда казалось, что это человек то ли не из этого времени, то ли не с нашей планеты. Он всегда оставался самим собой, не старался как-то выглядеть «по обстановке», дескать, в этом обществе я буду таким, а в том другим. Он везде был собой, одинаково общался хоть с техничкой, хоть с директором, хоть с министром. То есть его самобытность выражалась во всех аспектах жизни, не только в творчестве. Он никогда не стремился к выставкам, его даже надо было уговаривать дать работу для выставки. Он писал не для выставок, он это делал, потому что не мог не делать. Естественно, он за это поплатился известностью лишь в узком кругу коллег и друзей. Но, зато, Савельич обладал полной свободой, какой только можно обладать. Его богатый мир внутренний выплёскивался во внешний мир. Он сразу возник как художник. Не было как обычно периодов раннего или зрелого творчества. Все его работы за все годы, они примерно на одном высоком уровне.

"Композиция", смешанная техника

Работ Матюшко сохранилось мало. Потому что, по словам Георгия Сокова, Юрий Савельевич раздаривал их, не считаясь с затраченными на них временем и средствами.

Все, кто знал художника, отмечают, что он жил в своей вселенной, а душа его совершенно не была поражена инфекцией меркантильности.

– Когда я впервые познакомился с работами Юрия Савельевича, меня поразило, что есть такой человек, который совершенно иначе смотрит на мир,- вспоминает Аркадий ДЕНИСОВ, - И его взгляды отличаются от общих колоссальным образом. Захотелось с этим человеком познакомиться, узнать какой он внутри. Вскорости знакомство состоялось, случайно. Потом было много глубоких, неспешных разговоров и понял я, что этот человек живёт где-то в совершенно других слоях, других атмосферах, на другой планете. И ещё он остался в моей памяти большим ребёнком. У него никогда не было каких-то материальных разговоров, он был оторван от быта, он парил где-то там. Когда посмотришь на его картину, видишь многоликость и вдруг, из центра выплывает чей-то образ, значительный, может даже, библейский. Это совершенно необычная тема, необычное творчество. Второго такого художника я здесь не встречал. У Евтушенко есть такие строки: «Но быть всегда чуть-чуть ребёнком - есть высшая на свете взрослость...». Для меня Юрий Савельевич был живым воплощением этих строк. Мы таким и будем помнить его – космическим человеком, человеком с другой планеты.

Графика, смешанная техника, 2011 г.

Художник, наверное, и должен витать в небесных сферах, и всё же хорошо, если находятся материалистически настроенные люди, собирающие и сохраняющие его наследие.

– Я всегда испытываю счастье, когда выходит книга, к которой ты имел отношение,- признался журналист Стас КИСЕЛЁВ. - Это очень важно, знать и помнить. И очень важно, что у этой книги есть автор, который много сил и энергии приложил для того, чтобы состоялась эта выставка. Георгия Михайловича Сокова сегодня можно поздравить с тем, что он стал автором этой книги, а я всего лишь скромный редактор. Этот альбом вышел как приложение к очень известному и очень важному проекту компании «Издательский Дом», который мы тянем уже не первый год. Проект называется «Арт-Костанай». В его рамках вышло уже три больших альбома. Первый был «Путь художника», о творчестве Георгия Михайловича Сокова. Второй – «30 мастеров», в нём представлены 30 художников, имеющих и имевших отношение к Костанайской области. Третий – «Руслан Цечоев», этот альбом выдержал 4 тиража и разошёлся по миру, до сих пор мы получаем запросы на него из европейских стран. Все они сделаны не только с душой, но и с настоящим качеством, никто не верит, что это напечатано в нашем городе. Да, это напечатано не в Финляндии, не в Москве, а в Костанае. У нас есть сейчас возможности и энергия, чтобы это делать. А вот этот альбом – «Зазеркалье души» выпущен как приложение. Почему? Потому что не наскребли мы много материала, к сожалению. Но, это действительно стоящая книга.

"Степной ветер", картон, оргалит, 2011 г.

Стас Киселев сказал, что творческая команда много думала, как сделать этот альбом нескучным. Идею подсказал Георгий Михайлович. Чтобы читатель не пролистал быстро репродукции многомерных картин Матюшко, рядом с некоторыми репродукциями размещены увеличенные фрагменты из них и читателю необходимо найти этот кусочек на полотне. Получается такой мини-квест. В дар от издательства альбомы «Зазеркалье души» на открытии выставки получили родные, друзья и коллеги Юрия Матюшко.

"Лики", картон, акрил, 2010 г.

Выставленные 52 работы (14 графических и 38 живописных) для экспозиции предоставила супруга художника Надежда МАГДЫЧАНСКАЯ, на открытии она объявила о том, что почти все эти работы она передаёт в дар Областному краеведческому музею.

- Это правильный выбор,- заключила Надежда Григорьевна, - Потому что это должны видеть все. Надеюсь, музей периодически будет выставлять их в картинной галерее и творчество моего мужа не будет забыто.

"Купола", смешанная техника

Выставка «Памяти художника» будет работать в течение месяца.

"Храм", смешанная техника

Фото Ксении РЕБИК