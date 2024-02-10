10 февраля 2024, 15:45

Внимательные костанайские водители предупреждают о двух новых знаках.

Первый из них появился при въезде в город Тобыл со стороны большого моста и запрещает поворот налево на улицу Ленина.

Аналогичный знак появился в сторону Костаная и тоже запрещает поворот налево.