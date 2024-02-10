Предупрежден, значит вооружен. Или о новых дорожных знаках в Тобыле
Ночной дозор
10 февраля 2024, 15:45
Внимательные костанайские водители предупреждают о двух новых знаках.
Первый из них появился при въезде в город Тобыл со стороны большого моста и запрещает поворот налево на улицу Ленина.
Аналогичный знак появился в сторону Костаная и тоже запрещает поворот налево.
Последние народные новости
05.02.24 09:16 Про старые машины
28.01.24 10:16 ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
15.01.24 11:19 БОТский беспредел
08.01.24 09:19 Тотальный контроль?
30.12.23 09:36 120 оттенков стыда
29.12.23 10:33 Охота на призывников или похищение людей?
29.12.23 09:41 Апрельский синдром?
28.12.23 09:47 Авария на водопроводе
26.12.23 15:43 Уххх, счас очистим!!!
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.