Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу начал досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Государству причинён ущерб на 383 млн тенге.

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- В 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества, – говорится в сообщении. - При этом их стоимость завышена в три раза. Более того: поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров. В результате государству причинён на 383 млн тенге.

Заместителя руководителя Дирекции с санкции суда арестовали. В соответствии с требованиями ст. 201 УПК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором, напомнили в АФМ.

Представители сборной Казахстана ранее жаловались на качество экипировки, назвав её одноразовой.

- Что я могу сказать про форму, которую нам выдали? Кроссовки - минус кроссовки. Я в них проходила просто два раза. Два раза прошла, и у меня отклеилась подошва. Майка - она просто рвется. Штаны - то же самое, они просто расходятся и рвутся. Какая-то форма просто одноразовая", - видеообращение с такими словами записывала в сентябре 2023 года представительница сборной Казахстана по маунтинбайку Алина Саркулова.



