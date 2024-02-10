Из-за непогоды 9 февраля от 200 до 250 большегрузов скопились на трассах Костанайской области. На автодороге Костанай-Карабутак стоят более 120 фур и 2 пассажирских автобуса.

- Местными исполнительными органами района Беимбета Майлина и Лисаковска организованно бесплатное горячие питание для порядка 200 человек, подвоз питьевой воды. На месте находятся сотрудники полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям и представители местной власти, - сообщили в акимате Костанайской области.

Пассажиров автобусов разместили в кафе. Акиматы заключили меморандумы с предприятиями и организациями на временное размещение населения, поставку вещей, продуктов питания и воды, организацию горячего питания, предоставление транспорта. Работают 257 пунктов обогрева (13 – республиканские, 11 – областные и 233 – МИО). Общие количество мест 11 255.

На 10.00 часов 10 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрытыми остаются 2 участка автодорог республиканского значения для всех видов транспорта:

1. А/д А-16 «Жезказган – Петропавловск» км 252-335 (от гр. Улытауской области до г. Аркалык);

2 .А/д А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 234-386 (от гр. Актюбинской области до п. Денисовка);

Действует ограничение для грузового и общественного транспорта на участке дороги А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 386-503 (от Денисовки до Рудного).

Закрытыми остаются 3 участка дороги областного значения для всех видов автотранспорта: Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км, Житикара-Камысты-Ливановка – 0-48 км и 56-71,3 км, Аулиеколь-Жолдама 0-257 км.

UPD: По данным на 14.00 количество автотранспорта, скопившегося на трассах региона, значительно уменьшилось. В акимате Костанайской области отмечают, что пока отправки ожидают 168 машин.