За один тур до окончания регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой - 1xBet Pro Hokei Ligasy в рамках второго этапа национального первенства рудненский «Горняк» встречался в Атырау с местным «Бейбарысом», матч с которым прошел в Ледовом дворце имени Хиуаз Доспановой.

Нападающий «Горняка» Рустам Абдуллаев против нападающего «Бейбарыса» Евгения Королинского / Фото pro.ligasy.kz

Команды перед своим пятым поединком в чемпионате находились на соседних строчках в турнирной таблице, замыкая зону плей-офф. Рудничане в 48 сыгранных матчах набрали 51 очко и располагались на седьмой строчке, а атыраусцы шли восьмыми с 47 очками после 47 матчей.

На первом этапе «Горняк» одержал три победы над «Бейбарысом» в четырех проведенных матчах. На своем льду рудничане дважды переиграли атыраусцев - 2:1 и 3:0, а вот в Атырау команды поделили очки, хозяева были сильнее в первом матче (6:3), а «Горняк» во втором взял реванш (4:2).

Основные события в пятом матче развернулись уже в первом периоде. На 7-й минуте стартового периода нападающий «Горняка» Айдар Галимов получил в районе левого борта на синей линии зоны защиты атырауского клуба шайбу от партнера по атаке Владимира Кротова и, находясь в окружении трех игроков «Бейбарыса», сделал передачу к воротам открывшемуся там Оскару Юлбарисову. И еще один форвард рудненского клуба, входящий с 47 очками по системе «гол + пас» в тройку самых результативных игроков чемпионата, легко переиграл голкипера атыраусцев Романа Калмыкова, забросив свою 11-ю шайбу в сезоне.

С шайбой нападающий «Горняка» Александр Воронин / Фото pro.ligasy.kz

На 15-й минуте в составе «Горняка» за блокировку был удален герой прошлого матча с «Актобе» Захар Захаров. И менее чем через полминуты хозяевам удалось сравнять счет усилиями защитника Олега Гофмана, подставившего клюшку и изменившего полет шайбы после броска Артем Бурделева. Но за две минуты до первого перерыва нападающий гостей Анатолий Шишов, выиграв вбрасывание слева от ворот в зоне защиты соперника, отдал пас назад Александру Ханьжину. А защитник «Горняка», обработав шайбу, бросил точно в правый верхний угол ворот.

Ближе к середине второго тайма, спасая свои ворота после броска защитника «Горняка» Александра Каткова, получил травму голкипер «Бейбарыса». Вышедший на замену Роман Смирягин до конца матча отразил все 17 бросков в створ. Так же надежно сыграл и голкипер рудничан Владислав Нурек, отразивший в общей сложности 28 бросков. И счет до конца матча не изменился - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0). А потерпевший поражение «Бейбарыс» потерял все шансы подняться выше восьмого места по итогам регулярного чемпионата, и это значит, что определилась первая пара предстоящей стадии плей-офф - в четвертьфинале атыраусцы сыграют с «Арланом».

«Горняк» же после третьей победы подряд догнал по набранным очкам «Сарыарку», первой из команд завершившей регулярный чемпионат. В заключительном матче рудничане 16 февраля сыграют на своем льду с располагающимся сразу за зоной плей-офф петропавловским «Кулагером».