Рабочее совещание с некоторыми жителями частного сектора прошло в городском акимате 9 февраля. Власти хотят перевести часть домов с центрального отопления на газовое. Платить за это удовольствие будет не бюджет, а собственники домов. Последние, конечно, не в восторге от такого предложения, от которого к тому же сложно отказаться. Встреча с некоторыми из жителей изначально планировалась в 11 часов в офисе теплосетей. На мероприятие сами жители пригласили журналистов. Но власти сначала решили провести совещание в закрытом формате, а после перенесли его в городской акимат на 10 часов. Известили об этом явно не всех. Ближе к 11 в городскую администрацию продолжали приезжать люди, которые не знали о переносе времени и даты собрания.

Фото iagorod.kz

"Вырвали из контекста"

О грядущем переходе аким Рудного Виктор ИОНЕНКО последний раз заявил на аппаратном совещании. Новость почти дословно вышла в местных СМИ. Аким не уточнял, какие именно дома должны подключить газ, лишь призвал к этому готовиться, отметив, что он "готов к возмущениям горожан". Как оказалось спустя неделю, акимат совершенно не готов. Аким Рудного вместо того, чтобы организовать нормальную разъяснительную работу среди населения, обвинил местных журналистов в раздувании ажиотажа.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Никаких разговоров о полном отключении частного сектора не было никогда, это домыслы, - сообщил 9 февраля Ионенко. - Речь шла об отключении локальных участков, там, где невозможно восстановить теплоснабжение. (Мои слова - "НГ") вырваны из контекста, все цифры сказаны неверно. О 100% отключении частного сектора речи не было! Это касается 127 домов, которые находятся в зоне риска.

Предлагаем, советуем, рекомендуем...

Комментировать итоги переговоров с жителями аким поручил директору ТОО "Рудненские теплосети" Олегу АБЫЛКАИРОВУ. По его данным, из 3000 частных домов на газ "могут перейти" 2047, так как там уже смонтирована система газоснабжения.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Мы предлагаем, мы советуем, мы рекомендуем переходить на газ жителям частного сектора, - сказал Абылкаиров. - Это автономная система, это возможность экономить и создавать комфортную температуру.

127 домов, которым власти настойчиво предлагают перейти на газ, выявлены на участках с высокой степенью аварийности и разбросаны по разным улицам города. В прошлом году в Рудном зафиксировано 600 порывов, из которых 243 - в частном секторе.

- С начала отопительного сезона 210 повреждений, из которых половина в частном секторе, - говорит Абылкаиров. - У нас нет гарантии, что не будет порывов в частном секторе, особенно где мы не можем провести гидравлические испытания. За сутки мы устранили 4 порыва. Да, мои 5 бригад работают, порыв на ул. Корчагина во 2 часу ночи устранили. Мы будем работать. Но перспектива такова, что частный сектор перейдет на газ. Но заставлять переходить пока никто не будет. И отрезать дома от центрального отопления никто не будет.

В частном секторе Рудного сложилась патовая ситуация. Отвечая на вопрос корреспондента "НГ", Абылкаиров рассказал, что на нескольких улицах трубы отопления физически невозможно заменить. Это касается тех улиц, где государство в 2016-2017 годах протянуло надземные газовые трубы. У них теперь есть охранная зона, которая запрещает выкапывать старые трубы отопления и менять их на новые.

- Деньги на ремонт центральной системы отопления не входят в тариф, мы их получаем из республиканского или областного бюджета, - объясняет директор теплосетей. - Деньги дают при наличии ПСД. Ни один проект по частному сектору не получит ПСД, так как дома стоят близко друг к другу, и близко к газопроводу. Даже после полного перехода на газ и отключения системы отопления на этих улицах, сами трубы никто выкапывать не будет, так как есть риск повредить газопровод.

"Буду настаивать на ремонте"

Проблема в том, что большинство жителей не спешат пользоваться новым газопроводом. Причин несколько. Во-первых, это дорого. Подключение одного дома к газу обойдется в более 600 000 тенге. Такую сумму на брифинге озвучил Олег Абылкаиров. Во-вторых, люди опасаются проводить газ в свои старые дома, особенно при условии, что для котлов чаще всего нет отдельного помещения.

Екатерина Сайганова и Алексей Бойко / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Я нахожусь в растерянности, как мать-одиночка, кредит на подключение к газу мне не дадут, - говорит жительница Рудного Екатерина САЙГАНОВА. - Единственная надежда на то, что когда комиссия акимата придет к нам, мы примем решение, которое устроит всех. Мы готовы сотрудничать. Но я буду настаивать на ремонте теплосетей. Я не потяну переход на газовое оборудование. Я также не смогу повесить в кухне газовый котел, потому что у меня из-за грунтовых вод повело фундамент, и несущая стена нуждается в капитальном ремонте. Это тоже затраты. Кроме того, я очень боюсь газа. У меня недавно чуть не взорвался газовый баллон. Я бы хотела, чтобы котел находился вне дома, чтобы обезопасить моего ребенка. Но это опять же расходы, недоступные для нас. Трубы отопления на нашей улице уже ремонтировали в 2014 году, до того, как провели газовые трубы. Сейчас же трубы отопления изношены и похожи на фольгу.

По данным "Рудненских теплосетей", только среди жителей 127 домов, которые наметили на переподключение, скопилось 6,5 млн тенге долга. При этом каждому дому в 2022 году делали перерасчет. то есть многие дома и так не платят за отопление домов. Долги имеет каждый четвертый дом.

Газ есть, а если найду?

Еще один вопрос - где взять столько газа? Ведь не секрет, что в Рудном, как и в Костанае, не выдают технические условия на подключение новых объектов.

- Это вопрос решаемый, здесь никакой проблемы нет, - говорит Абылкаиров. - Технические условия будут выданы всем, кто обратится! Объемы газа для этого есть.

- На частный сектор техусловия выдают, - заверил в разговоре с "НГ" аким Виктор Ионенко. - Не выдают на новые крупные производства. Для физических лиц при существующих газопроводах техусловия выдают.

Обращение, встречи и переговоры

К чему в итоге пришли? Участники совещания подготовили от лица жителей Рудного обращение в адрес акима города. Дальнейшие действия станут известны после того, как будет получен ответ.

- Мы обозначили свое мнение по этому вопросу и попросили предоставить необходимую нам информацию, - рассказал житель Рудного Алексей БОЙКО. - На встрече аким Рудного дал некоторые разъяснения и остался при своем мнение. Они хотят переходить на газ, мы настаиваем на ремонте действующей системе отопления. Есть узкие места, где это невозможно. Мы будем это изучать.

По каждой улице, судя по всему, будет свое решение проблемы. Жители в ближайшие недели ждут комиссию из акимата, которая и должна решить, что делать с каждой трубой. График встреч еще предстоит составить. Акимат пока четко дал понять только одно - финансовой помощи от государства не будет.

Олег Абылкаиров согласился с корреспондентом "НГ", что 127 домов - это только начало. Позже этот же опыт скорее всего перенесут и на другие дома, где есть возможность подключиться к газу, а система отопления в ужасном состоянии. Но сколько это домов и когда до них дойдет очередь, пока неизвестно.