Аномальный ветер, как сообщали в СМИ, скоростью 100 км/ч, или 27-28 м/с, в Костанайской области не ожидается, сообщили "НГ" сегодня, 9 февраля, в КФ РГП «Казгидромет».

Фото Андрея СКИБЫ

- Да, ожидаем усиление ветра 13 февраля, но точные показания нам пока неизвестны, - пояснила инженер-синоптик Назгуль КАЗИЕВА. И отметила: - Погода на выходных и в понедельник обусловлена прохождением циклона и атмосферных фронтов.

В субботу, 10 февраля, ночью на юге и востоке региона будет снег и метель, днем на северо-востоке и юге области метель и гололед. Ветер северо-западный с переходом на западный 9-14 м/с, на юго-востоке порывы 15-20 м/с. Температура ночью -13...-18 градусов, на юге -7 градусов. Днем -10...-15, на юге -7.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Ночью -13...-15 градусов, днем -10...-12.

В воскресенье, 11 февраля, ночью на севере и востоке нег и метель. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Ночью -20...-25 градусов, на западе -28. Днем -15...-20 градусов, на юге -12.

В Костанае без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью -20...-22 градусов, днем -16...-18.

В понедельник, 12 февраля, на территории региона без осадков. На западе и севере туман. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура ночью -20...-25 градусов, на востоке региона -28. Днем -15...-20 градусов, на юго-западе -12.

В Костанае без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью -22...-24 градусов, днем -18...-20.

Фото Андрея СКИБЫ