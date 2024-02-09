По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области на вечер 8 февраля 2024 года, в регионе с апреля 2023 года зарегистрировано 409 случаев кори (на вечер 6 февраля - 397). В том числе за текущий год диагноз подтвержден у 190 человек (178).

Основное число заболевших отмечается в Костанае - 247 случаев (+8). Основной контингент заболевших - дети до 14 лет, в большинстве своем в возрасте от 1 года до 5 лет.

Заболеваемость в области преимущественно регистрируется среди непривитых лиц, которые составляют 72,1% (295 (+7)).

31,0% всех заболевших приходится на неорганизованных детей - 127 (+5). Доля детей в дошкольных организациях - 10,7% (44 (+2)), школьников – 14,1% (56), студентов - 15,8% (65 (+3)).

В Костанайской области всего в рамках ДМИ подлежит вакцинации 44 500 человек, привиты 42 280 человек, что составляет 95,0% от подлежащих вакцинации (+0,2%).