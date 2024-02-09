Традиционный открытый городской турнир по мини-футболу среди любителей «Зима футбольная-2024» собрал в этом году 17 команд.

Победители турнира «Зима футбольная» команда ДКНБ

Соревнования прошли в спортивном комплексе ГУ «Учебно-методический центр начальной военной подготовки» и состояли из двух этапов. По результатам группового этапа, на котором команды были разбиты на четыре группы, определились составы пар 1/8 финала стадии плей-офф.

Команда «Туран» - финалист «Зимы футбольной»

В финал пробились команды ДКНБ и «Туран». Сборная департамента Комитета национальной безопасности по Костанайской области с минимальным преимуществом завоевала титул победителя «Зимы футбольной». В матче за третье место команда «Юниор» также с минимальным перевесом одержала победу над СК «Садчиковка».

Бронзовый призер турнира команда «Юниор»

Победители и призеры турнира были награждены кубками, грамотами и медалями. Кроме этого, судейская коллегия под руководством Марата Токтарова и Нурлана Утебекова определила лучших игроков в нескольких номинациях. Приз «Лучшего вратаря» достался голкиперу команды «Туран» Виктору Володенкову, лучшим игроком обороны признан защитник команды «Юниор» Мерген Жумабетов, лучшим нападающим стал Темирбек Султанов из команды ДКНБ. А игрок этой же команды Роман Туктасымов стал обладателем приза «Лучшего игрока».

Фото предоставлены главным судьей турнира Маратом Токтаровым