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Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то что те пытались остановить её пьяного мужа

9 февраля 2024, 09:49 |  Криминал

Во время обхода участка в 10 часов дня полицейские заметили сельчанина, выходившего с магазина шаткой походкой. В руках он держал пакет, предположительно с алкоголем. На требования остановиться мужчина не отреагировал и начал убегать.

За мужа вступилась супруга, которая во время диалога с полицейскими начала их оскорблять. У одного она сорвала шапку и начала наносить удары телефоном по голове. Второго била по лицу - как результат у полицейского ссадины. 

 
 
 
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Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Экспертиза показала у сельчанина среднюю степень опьянения. По этим фактам возбуждено уголовное дело и административное производство.

В ДП Костанайской области отметили, что также проводятся разбирательства по факту реализации магазином алкоголя в запрещенное время.