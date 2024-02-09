Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то что те пытались остановить её пьяного мужа
9 февраля 2024, 09:49 | Криминал
Во время обхода участка в 10 часов дня полицейские заметили сельчанина, выходившего с магазина шаткой походкой. В руках он держал пакет, предположительно с алкоголем. На требования остановиться мужчина не отреагировал и начал убегать.
За мужа вступилась супруга, которая во время диалога с полицейскими начала их оскорблять. У одного она сорвала шапку и начала наносить удары телефоном по голове. Второго била по лицу - как результат у полицейского ссадины.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Экспертиза показала у сельчанина среднюю степень опьянения. По этим фактам возбуждено уголовное дело и административное производство.
В ДП Костанайской области отметили, что также проводятся разбирательства по факту реализации магазином алкоголя в запрещенное время.
Последние новости
09.02.24 11:16 В Костанае завершился традиционный турнир «Зима футбольная»
08.02.24 16:04 Продлить до лета - Вопрос аренды детсада в здании школы решили миром в Костанае. Почему его довели до скандала?
08.02.24 13:52 Когда не лицом, а районом не вышли - Как доходят до фермеров деньги господдержки, рассказали вице-министру МСХ фермеры в Костанае
08.02.24 11:59 Возражение рассматривает Минфин РК - Результаты аудита по строительству Smart-центра оспаривает управление строительства Костанайской области
08.02.24 11:48 Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
07.02.24 17:20 Слишком дешевые квартиры - В деле риэлтора, обвиняемой в обмане клиентов, появились новые подробности в суде Костаная
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.