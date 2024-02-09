Во время обхода участка в 10 часов дня полицейские заметили сельчанина, выходившего с магазина шаткой походкой. В руках он держал пакет, предположительно с алкоголем. На требования остановиться мужчина не отреагировал и начал убегать.

За мужа вступилась супруга, которая во время диалога с полицейскими начала их оскорблять. У одного она сорвала шапку и начала наносить удары телефоном по голове. Второго била по лицу - как результат у полицейского ссадины.

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Экспертиза показала у сельчанина среднюю степень опьянения. По этим фактам возбуждено уголовное дело и административное производство.

В ДП Костанайской области отметили, что также проводятся разбирательства по факту реализации магазином алкоголя в запрещенное время.