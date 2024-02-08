Что будет с обязательным социальным медицинским страхованием (ОСМС) в Казахстане? На этот вопрос ответила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам Альназаровой, вопрос отмены ОСМС на сегодня не стоит и стоять не должен.

"Система медицинского страхования нам нужна. Если у нас есть проблемы в определенных наших начинаниях, это не значит, что мы должны от них отказываться. Мы должны продолжать и совершенствовать. Да, мы понимаем, что сегодня более чем достаточно нареканий со стороны населения. В то же время Глава государства сказал, что объем финансирования увеличивается. Но параллельно увеличивается количество обращении на некачественное оказание медпомощи. По итогам 2023 года есть рост жалоб на 20 процентов", - сказала Альназарова.

По словам чиновницы, акиматам даны соответствующие поручения по анализу жалоб. Минздрав, в свою очередь, примет меры по части урегулирования нормативно-правовых актов.

"Избыточное хождение мы должны минимизировать, и в первую очередь вся работа должна быть направлена на эффективное использование бюджетных средств и полный отказ от неэффективных трат. 2,8 триллиона тенге - это немалая сумма. Другой вопрос - как мы ее сейчас расходуем. Мы хотим провести тотальную ревизию всех протоколов и стандартов, чтобы мы не допускали неэффективных затрат", - заключила глава Минздрава.

Напомним: в своем выступлении на расширенном заседании правительства Президент Касым-Жомарт Токаев поручил взять под жесткий контроль обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).