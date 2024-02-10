Бытовые отходы в селе Федоровка вывозят на полигон ТОО «Жарколь». Он старый, нуждается в модернизации. Тем не менее сюда свозят мусор не только со всего райцентра, но и с окрестных несанкционированных свалок. Полгода назад одну из таких свалок устроили по соседству с полигоном. Но местные власти не заметили этого. Почему?

Все улики - под землей

В 2016 году ТОО «Жарколь» приватизировал Ринат АЛТЫНБЕКОВ. Проведенная им проверка показала, что сразу несколько полигонов в районе не соответствуют требованиям и имеют множество нарушений. Полигон возле Федоровки оказался единственным из 29, который Алтынбеков согласился обслуживать. Хотя и у этого объекта не все в порядке. Например, отсутствует накопитель для жидких отходов. Ассенизаторы сливают содержимое канализации рядом с полигоном из-за отсутствия альтернативных мест. Эту проблему в районном акимате решать не спешат.

Дорога к полигону завалена мусором и почти недоступна для легкового транспорта / Фото Андрея СКИБЫ

- Мы заново получили разрешительные бумаги на федоровский полигон, - рассказал Алтынбеков. - Несанкционированные свалки в нашем районе были созданы при Советском Союзе. Они каждый год накапливаются. Акимат выделяет деньги на их ликвидацию. В этом году районные власти объявили конкурс на ликвидацию свалки, которую нашли с помощью современной спутниковой системы «Гарыш сапары».

По итогам конкурса свалку должны были вывезти на полигон ТОО «Жарколь» - единственный в районе, который может ее принять.

- Свалка была совсем недалеко от нашего полигона, буквально 200-300 м, - говорит Алтынбеков. - Люди не всегда хотят ехать на полигон и вываливают пакеты с мусором на обочину дороги. В конце концов это место превращается в свалку.

За ликвидацию свалок в Федоровке в 2023 году отвечал ИП Садыков. Именно с ним у районного аппарата акима был договор. А вот договор с администрацией полигона предприниматель не заключил.

Ринат Алтынбеков: «Если бы санврачи хотели зафиксировать нарушение, они бы сразу приехали» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- 1 августа 2023 года сотрудники ИП Садыков попытались разместить отходы со свалки на нашем полигоне, - пересказывает события прошлого лета Алтынбеков. - Объем мусора был приличный. Как только наш механизатор заметил это, он попросил остановить работы, чтобы разобраться с вопросом договора. Они перестали складировать мусор и решили закопать его за территорией полигона, в котловане. Я сразу позвонил санврачам, но они сказали, что у них времени нет. Предложили написать заявление. Я-то думал, что они сразу приедут и остановят незаконные работы. А они решили погрузиться в бумажную работу.

«Оснований для проверки нет»

Помимо санврачей, Алтынбеков приглашал на место сотрудников полиции.

Редакция «НГ» попросила начальника ДП Костанайской области Ерлана Файзуллина подтвердить или опровергнуть факт вызова участкового, рассказать, какие меры им были приняты, а также объяснить, почему участковый не стал останавливать незаконное складирование мусора.





Работу спецтехники заснял на телефон директор полигона, но этого не хватило для проверки / Кадр из видео

- Вызовом участкового инспектора полиции по факту несанкционированного складирования мусора на полигоне ТБО вблизи Федоровки зарегистрировано два факта, - коротко ответил на письменный запрос начальник отдела полиции Федоровского района Жаслан ИСИН. - 15 мая 2023 года обращене Алтынбекова по факту слива нечистотных вод с ассенизаторской машины, принадлежавшей градланину Т. Материал оставлен без рассмотрения, а информацию мы передали в СЭС для принятия процессуального решения. 1 августа сообщение Шкляева Е.В., который пояснил, что рабочие ИП Садыков на специальной технике заровняли котлован ТБО. По данному факту принято решение об оставлении данного материала без рассмотрения, так как усматриваются гражданско-правовые отношения.

Таким образом, участковый стал единственным представителем власти, который оперативно отреагировал на вызов директора полигона.

С департаментом экологии получилась еще более нелепая ситуация. Сотрудники районного отделения не стали оперативно выезжать на место создания новой свалки, а после в письменном ответе на запрос директора полигона укажут: для проведения проверки недостаточно доказательств.

- В соответствии с п. 4 ст. 144 Предпринимательского кодекса РК, внеплановая проверка назначается по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для назначения внеплановой проверки, с целью предупреждения и устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства, - ответил директору ТОО «Жарколь» руководитель департамента экологии по Костанайской области Комитета экологического регулирования и контроля Талгат САБИЕВ. - В вашем обращении отсутствуют конкретные подтверждающие материалы причинения вреда окружающей среде предприятием ИП Садыков. Таким образом, оснований для назначения внеплановой проверки не установлено ввиду отсутствия конкретных фактов причинения вреда окружающей среде.

То есть раз никто не снял на видео, как за полигоном складируют мусор, то и поводов для проверки нет.

«Токаеву писать?»

«Никто же не будет ждать, пока приедут инспекторы и зафиксируют нарушения», - с улыбкой резюмирует Алтынбеков. У директора полигона есть видеозапись с работой тяжелой техники в тот день, но этого оказалось недостаточно.

- Рабочие вырыли котлован, закопали мусор, а потом заровняли все грунтом, - говорит директор ТОО «Жарколь». - Я считаю, что, если бы санврачи хотели бы зафиксировать нарушения, они бы сразу приехали. Судя по их реакции, им это не интересно. Дело в том, что у нас берут анализы, чтобы отследить воздействие полигона на подземные воды. Заборы берутся на расстоянии от полигона. Соответственно, мусор за пределами полигона отрицательно скажется на результатах анализов. Но это же не мы виноваты!

Жалоба в прокуратуру тоже не дала результатов, так как ее перенаправили в департамент экологии.

Директор полигона недоволен и бездействием акимата района. Получается замкнутый круг. Алтынбеков считает, что люди выкидывают мусор на обочины не только из-за лени, но и потому, что к полигону нет нормальной дороги. Легковой автомобиль просто не проедет по колее. Это ведет к появлению новых свалок, которые надо вывозить. Но вывозить их некуда, так как договора на размещение этих отходов нет.

- Я писал уже во все заинтересованные органы и не вижу реакции, - говорит Алтынбеков. - Кто должен реагировать? Токаеву писать? Ну у президента есть свои дела. Аким района в курсе проблемы. Может быть, хоть на статью в СМИ кто-то отреагирует и разберется, что делать с кучей отходов, захороненных возле полигона. И примет меры, чтобы такая ситуация не повторилась.

7 февраля корреспондент «НГ» связался с предпринимателем Жанатом Садыковым. Он сообщил, что предоставит свой комментарий позже.