Крестьянское хозяйство Владимира ЖУРЖИ располагается в Карасуском районе. Занимаются животноводством.

Вот таких лошадей пришлось уничтожить из-за отсутствия прививок / Фото ponakupili.ru

- Хотелось бы затронуть тему породного преобразования, - сказал предприниматель на заседании коллегии облсельхозуправления 31 января, - у нас больше 200 голов крупного рогатого скота и более 500 лошадей. В прошлом году, примерно в это время, мы начали закупать и завозить племенных лошадей. Упор делаем на тяжеловозов. Захотели приобрести в Башкирии, они там очень устойчивы к резко континентальному климату. Столкнулись с проблемой перевозки их через границу. Вопрос встал о прививках. В РФ 6 обязательных, у нас - 12. Как ни старались, ввезти не смогли. Пришлось купленных животных зарезать. Вопрос о породном преобразовании именно в коневодстве очень остро стоит. Мы давно этим занимаемся. В Казахстане есть лошади для улучшения, но и животные из РФ нужны, чтобы двигаться в работе дальше. Как-то этот вопрос будет на уровне ветслужб двух стран решаться? Кстати, в этом году занимались ввозом ангусов - та же проблема.

Проблемы от лица территориальной инспекции ветконтроля и надзора комментировал Берикжан КАЙЫПБАЙ. Сказал, что 12 карантинных заболеваний значатся в едином регламенте ЕврАзЭС, который все должны соблюдать.

- В свое время из России мы завезли опасные заболевания, например, ринопневмонию лошадей, случную болезнь. Поэтому перечень сокращать никто не будет, - добавил он. Другой вопрос - у нас именно в прошлом году не было, к сожалению, реагентов, не было возможности сделать тесты.

Имеется в виду - проверить здоровье животных по 6 видам заболеваний вне перечня прививок, сделанных в РФ. Но на этот год закупаются тесты, новое оборудование. Вице-министр сельского хозяйства Азат СУЛТАНОВ подтвердил, что на днях из резерва правительства МСХ выделили 7 млрд тенге по двум направлениям: на проблемы ветеринарии и больше 3 млрд тенге - на борьбу с саранчовыми.

- Но в данном случае я вижу вопрос в том, что необходимо постоянно доводить информацию до импортеров скота о том, какие требования актуальны с учетом вспышек болезней животных, - сказал вице-министр. - И сами должны, прежде чем закупать скот, консультироваться в нашем территориальном подразделении, чтобы деньги не терять.

У Казахстана и так были проблемы со статусом во Всемирной организации здоровья животных, сейчас открыли только некоторые регионы для экспорта скота в РФ.

Берикжан Кайыпбай заверил, что информирование будет усилено с учетом того, что ветеринарные требования при перемещении сельхозживотных постоянно обновляются.