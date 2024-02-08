Недавно прошла коллегия облсельхозуправления с участием заместителя главы Минсельхоза Азата СУЛТАНОВА. Народу собрали больше 400 человек, представлены были как крупные предприятия, так и небольшие. Динара АГАТАЕВА приехала от КХ нескольких своих братьев, назвала семейное хозяйство «самым отдаленным в Житикаринском районе». Вопрос вице-министру задала первой. И попала с ним настолько в яблочко, что зал ей зааплодировал.

Возможно, это была реакция на прелюдию к заседанию, исполненную акимом Костанайской области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ. Он говорил о том, что в сельское хозяйство государство вливает огромные деньги, а отдачи от отрасли нет. Не повышается производительность труда, не увеличивается количество мяса, молока, зерновых и качество их лучше не становится. За 10 последних лет по многим показателям агропромышленный комплекс Костанайской области откатился назад.

Руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ привел данные о том, что за названные 10 лет по программам субсидирования на поддержку товаропроизводителей региона из бюджета было направлено 302 млрд тенге. В 2023-м - 45 млрд, а на текущий год их запланировано из местного бюджета направить 38 млрд тенге.

Динара Агатаева спрашивала вице-министра, почему так сложно субсидии получать

- Я про льготное кредитование хочу спросить, - попросила слово из зала Динара Агатаева, - вот говорится, что вы его даете. Я лично сама подавала заявку на кредитование под 6%, по программе «Сделано в Казахстане». Нам было отказано. Из-за того, что мы из Житикаринского района. А он у вас - в зоне риска. По району низкая средняя урожайность, он вообще такой не показательный. И поэтому наши хозяйства в «Казагрофинансе» ничего не могут получить. Мотивировка отказа - район финансово неустойчивый. Лучше дадим в Карабалык, чем в Житикару. Такой «региональный» подход: пусть в Карабалыке фермеры развиваются, а в Житикаринском районе не надо. У нас была потребность в комбайне. В этом году именно из-за погодных условий нам он был особенно нужен. Район - одно, а мы - другое. Например, у нас урожайность была в 2023 году 16 ц/га, а по району - 7-8. Многие вообще не убрали. В 2021 году урожайность по району была всего 7 ц, а по нашему хозяйству - 14-15 ц, то есть в два раза выше. Почему не рассматривать заявки по хозяйствам индивидуально? Я понимаю, у вас свои нормы и правила. Но нам как быть? Мы растущее хозяйство. Занимаемся не только растениеводством, но и животноводством. Мы самое отдаленное фермерское хозяйство в Житикаринском районе, но у нас единственных в районе есть газовое отопление, есть базы, ангары, зернохранилища, отдельно мясное животноводство, отдельно молочное. Небольшое хозяйство, но все развито. Нам хотелось бы, чтобы нас поддерживали, помогали или хотя бы не подставляли подножки.

Зал Динару поддержал аплодисментами.

Комментарий от представителя АО «Казагрофинанс» она получила ожидаемый, да и все в зале его знали наперед:

Представитель Казагрофинанса ссылалась на внутренние правила компании

- Да, при рассмотрении заявки всегда берется средний показатель урожайности по району и средний по хозяйству, и с учетом этого делается анализ финансово-хозяйственной деятельности. Есть внутренние правила АО, которые распространяются на всех заемщиков и которыми установлены определенные лимиты, за рамки которых мы выйти, к сожалению, не можем.

- А зачем вы, когда лизинг даете, так далеко заходите с анализом финансово-хозяйственной деятельности? - поинтересовался вице-министр, - они же вам инвестиционную субсидию отдают. Она 30% по отечественной технике, полностью перекрывает риски для лизинговой компании. У нас с центральным офисом КАФ договоренность об этом. Вы ее принимаете в качестве первоначального взноса и, соответственно, делаете поблажку заемщику... Разберемся.

И второй вопрос, который задала Агатаева, касался возможностей получения финансовой государственной поддержки. Она говорила, что село, где они ведут хозяйство - Тасыбай - живет без Интернета, то есть заявки на субсидирование делать надо в Житикаре, платформа «Госагро» работает плохо, заявки рассматриваются страшно долго...

- Если бы тот же «АгромашХолдинг» получал от вас напрямую субсидии за технику, а мы бы брали уже ее удешевленную. Так можно? Это было бы приемлемо, - сказала предприниматель.

Подобные предложения с разных площадок - и палаты предпринимателей, и союза фермеров - костанайцы вносят уже года два. Причин для этого предостаточно. Первая - все так называемые институты развития, предназначенные для помощи аграриям, работают по банковским принципам. На первом, втором и десятом месте у них - возвратность займов, то есть риски они закладывают для себя нулевые, поэтому пути к деньгам через них для многих непреодолимы. Вторая причина - субсидии, удешевляющие для фермеров то и это, в значительной мере оседают в банках, у производителей удобрений, пестицидов, тракторов.

- Пусть государство напрямую перегоняет средства банкам, производителям техники, и пусть они ждут этих денег годами, как мы, выбивают их и так далее. А крестьянин просто заплатит дешевле с учетом доли субсидирования, - предлагала, например, в прошлом году член Костанайской областной Ассоциации сельхозпроизводителей Светлана МИХАЙЛЕНКО.

Насчет «ждать годами». Если сегодня целую отрасль обвиняют в неэффективном использовании субсидий, то все-таки справедливо было бы дать и расклад на текущий момент. В Костанайской области только за прошлый год более 16 млрд тенге (из 45 млрд названных официально) до сих пор не оплачены, хотя заявки на них приняты и рассмотрены. Почти половина - инвестиционные субсидии, то есть та самая поддержка на покупку техники. Еще часть заявок - есть данные, что на сумму около 8 млрд тенге - даже не в листе ожидания, то есть не рассмотрены. И такие же нерассмотренные «висят» еще за 2022 год.

Изменится ли ситуация?

- Сейчас обновляются правила субсидирования, - сказал Азат Султанов, - заявки за 2023 год, которые не были рассмотрены акиматом, они в 2024 году будут рассмотрены, и вы субсидии получите. Такое право для акимата будет утверждено... Что касается таких институтов, как Аграрная кредитная корпорация и Казагрофинанс, то мы пытаемся перейти на субсидирование напрямую им, чтобы фермеру реально оставалась для оплаты ставка 6%. Но они работают под лицензией Нацбанка РК, там предусмотрены определенные нормативы. Есть также международные стандарты финансовой отчетности. Если найдем компромисс, то изменим механизм субсидирования... По удобрениям и технике хотим перейти к практике перечисления субсидий напрямую отечественным производителям.

Фото Галины КАТКОВОЙ