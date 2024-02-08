О каких важных переменах в развитии сельского хозяйства говорил в Костанае вице-министр сельского хозяйства Азат СУЛТАНОВ? Его визит в Костанайскую область случился 31 января, то есть до отставки правительства 5 февраля. Но новая команда уже назначена, глава МСХ остался на своем месте. Так что вполне можно рассчитывать на преемственность заявленных планов министерства.

О фальшивой статистике

Азат Султанов сообщил о суммах господдержки на посевную / Фото baibolsyn.kz

- Уже несколько лет, в связи со сложной геополитической ситуацией, мы испытываем усиление экономического давления со стороны наших соседей, в том числе и по продукции сельского хозяйства, - отметил спикер, - предпринимателями неоднократно ставились вопросы и по ограничению ввоза продукции, и по принятию других протекционистских мер. Наш основной посыл - противостоять этому, наращивая объемы производства и снижая себестоимость продукции.

Для начала министерство решило произвести подсчет того, что мы имеем. Регионам было поручено произвести ревизию поголовья сельскохозяйственных животных, а также техники. В двух областях, по словам Султанова, к этому отнеслись серьезно. Одна из них - Костанайская, где после подсчетов списано примерно 20% поголовья, коровьих «мертвых душ».

- Остальные не то, что не списывают, а прибавляют поголовье. Обманывают сами себя, - сказал вице-министр, - то есть имевшиеся статистические данные недостоверны. И вы сами нам неоднократно об этом говорили. Первое, что все мы должны понять, - недостоверная статистика тащит за собой неверные для отрасли решения. Это, например, касается вопросов закрытия рынков, последствия подобных решений, в частности, ощутили костанайские аграрии.

Об использовании земель

Раньше политика государства сфокусирована была на изъятии неиспользуемых земель. За два года 10 млн га земель сельхозназначения изъяли у бывших пользователей. План этого года - изъять еще 2 млн гектаров.

- Но основная задача - добиться эффективного использования этих ресурсов, - сказал Султанов, - в правилах рационального использования земель давно обозначена необходимость соблюдения севооборотов. Но ни для кого не секрет, что сейчас эта норма исполняется только на бумаге. Акимату сдаются данные - журналы севооборотов, которые никто никогда не проверяет. Теперь с использованием средств космического мониторинга будет качественно перепроверяться именно соблюдение севооборотов. Второе направление - отслеживать качественный состав почвы. Землепользователь не должен допускать снижения плодородия по целому ряду показателей. Создана специальная служба «Гипрозем» путем объединения одноименного государственного учреждения, которое находилось в ведении Правительства для граждан, агрохимслужбы и гидромелиоративной экспедиции. Весь состав почв будет проверяться. В случае снижения плодородия более чем на 10-15% будут немедленно приниматься меры по изъятию таких земель. Восстановление гумусного слоя требует, конечно, десятков лет, но по другим показателям нужно следить и корректировать состояние почв... Предприниматели спрашивали, когда будут отбирать анализы. Мы вопрос по срокам отбора строго регламентируем.

К этой же теме примыкает проблема по недостаточному внесению удобрений и, само собой, по субсидированию их покупки. Султанов сообщил, что если до недавнего времени обоснованная норма по внесению удобрений по стране составляла 2,5 млн т, то по итогам последнего обследования агрохимслужбы их требуется уже 3,2 млн т.

Предприниматели спрашивали, когда с них начнут требовать предоставления агрохимкартограмм, без которых невозможно будет оформить субсидию.

- По химанализу дали отсрочку до 2026 года, - ответил вице-министр. - Но с того времени мы переведем этот анализ в ранг обязательных для всех землепользователей, а не только для желающих получить субсидии. К этому надо готовиться.

О прослеживаемости зерна

Именно этот вопрос Султанов назвал давно назревшим. Вопрос о том, сколько реально зерна Казахстан выращивает, хранит, продает и каким образом у нас спокойно функционирует серый рынок зерновых, через который легализуется их ввоз от соседей.

- С этого года мы вводим систему прослеживаемости зерна, сказал он, - мы проанализировали функционирующую в Российской Федерации систему. Решили, что аналогичная будет действовать и у нас. Первое - все производители зерновых культур, все импортеры, экспортеры их, переработчики будут обязаны в этой системе работать. Показывать объемы производства, показывать, где, кто и куда это зерно продал, как именно использовал на переработку, куда экспортировал. Все это будет проверяться не только с нашей стороны, но и со стороны Комитета государственных доходов. Вы знаете, что с этого года прекратил действовать мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Так что есть у службы госдоходов возможность вас проверять. Поэтому, если недобросовестными землепользователями в системе учета зерна зафиксирована урожайность та, которой нет, соответственно, будет доначисление налогов. Если где-то будут показывать меньше и не будет возможности доказать законность других объемов, допустим, при реализации, - то же самое.

О финансировании посевной

Это был ответ на вопрос предпринимателей, которых интересовало, когда начнется форвардный закуп Продкорпорации.

- На финансирование посевной и уборочной кампаний предусмотрено направить 140 млрд тенге по линии Аграрной кредитной корпорации, - ответил Азат Султанов, - заявки уже принимают по областям. 40 млрд тенге поддержаны из бюджета - это пополнение уставного капитала Продовольственной контрактной корпорации для проведения форвардного закупа. На следующую неделю планируем рассмотрение на совете директоров правил этого закупа. Вы знаете, что они утверждаются на каждый год. Как только совет поддержит, до акиматов областей доведут лимиты. В феврале планируем закуп начать.