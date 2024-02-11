Запасы летних ягод все еще есть в морозилке. Участник нашего кулинарного клуба Ксения нашла и опробовала рецепт пирога с ними. Она страстный любитель красной смородины, сама летом собирала-заготавливала, с этой ягодой и пекла. А вообще, можно брать и клубнику-землянику, и вишню без косточек, и чернику.

Пирог с летними ягодами в феврале - очень своевременное лакомство

Основа пирога - из песочного теста.

- Сначала до светлой пенной массы сбила яйца с сахаром, для чего воспользовалась миксером, - рассказывает Ксения, - добавила в нее чайную ложку разрыхлителя, зачерпнула его с горочкой. Заранее достала из холодильника сливочное масло, нужно, чтобы к моменту использования оно хорошо размягчилось. Добавила его к яйцам с сахаром, перемешала опять же миксером. Половину отмеренной дозы муки вмешивала теми же насадками для взбивания. А когда вводила вторую часть, воспользовалась крюками для вымешивания. Но завершала дело, когда тесто начало немного рассыпаться, все-таки руками.

На начальном этапе ингредиенты для теста можно смешивать миксером

Если есть насадки-крюки, то и всю муку можно вмешать без усилий

Следующий этап - приготовление жидкого теста-заливки. Требуются яйца, сметана, сахар и немного муки в качестве загустителя. Особой пышности при смешивании ингредиентов не требуется. Можно орудовать венчиком, можно все тем же миксером.

- Для пирога я взяла силиконовую форму. У меня довольно большая - 26 см в диаметре, - продолжает Ксения делиться рецептом, - часто вижу в кулинарных роликах, что песочное тесто руками распределяют по форме, я свое все-таки раскатала. Раскатала сразу на пергаменте, держа в уме диаметр формы и прибавляя немного на бортики. Чуток переборщила, пришлось потом тесто слегка на начинку загнуть. Перенесла песочный корж в форму, разложила по нему замороженную красную смородину, сверху распределила заливку. И отправила в духовку. Конвекции у меня нет, пекла в режиме верх-низ при 180 градусах около 40 минут. Кстати, все хорошо пропеклось. А в откликах на этот рецепт в Интернете я читала, что в форме меньшего диаметра пирог получается более высоким и у кого-то не пропекся.

Раскатать тесто лучше на пергаменте - удобнее перекладывать

Пирог у Ксении получился нарядным, не очень сладким. Кто хочет, может норму сахара увеличить. Редакция «НГ» пробу сняла. По нашему мнению, именно ягоды с кислинкой в нем очень хороши. И да - пирог получается большим, на всех хватает.

Инфобокс

Для основы - 2 яйца, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 120 г сл. масла, 400 г муки. Для заливки - 3 яйца, 200 г сметаны (20%), 100 г сахара. Для начинки - 300 г замороженных ягод.

Фото Ксении РЕБИК