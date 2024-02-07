По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 февраля, по области ожидаются снегопады, особенно сильные - на севере и западе, временами будут метели, движение осложнит гололёд. В пятницу, 9 февраля, ночью будет идти снег, днём – осадки, преимущественно снег. Наибольшее количество осадков вновь ожидаются на севере и западе, кроме того, по прогнозу метель и гололёд. В субботу, 10 февраля, по области снег, метель.

В Костанае в четверг и пятницу снегопад, сопровождаемый метелью. В субботу переменная облачность без существенных осадков.

- В четверг ночью будет 8-13 градусов мороза, днём от 0 до 5 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – В пятницу ночью термометры покажут по области -5…-10°С, на юге -2°С, днём ожидаем 3-8 градусов мороза, на юге 0°С. В субботу ночью столбики термометров опустятся до 15-20, на юге до 10 градусов ниже нуля, днём будет -10…-15°С, на юге -7°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг ночью -9…-11°С, днём -3…-5°С. В пятницу: ночью -5…-7°С, днём -3…-5°С. В субботу: ночью -15…-17°С, днём -10…-12°С.

Ветер в четверг ожидается юго-восточный с переходом на юго-западный, скоростью 15-20 м/с и периодическими усилениями до 23-28 м/с, на западе, востоке и юге области отдельные порывы будут превышать скорость 30 м/с (по шкале Бофорта такой ветер классифицируется как «жестокий шторм»).

В пятницу и субботу - юго-западный ветер. Его скорость в пятницу вновь будет высокой: 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с, а на юге и востоке области вновь порывы свыше 30 м/с. В субботу средняя скорость ветра снизится до 9-14 м/с, на юге и востоке возможны усиления до 15-20 м/с.