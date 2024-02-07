В столичном спортивном комплексе им. Жаксылыка Ушкемпирова завершился чемпионат РК по трем видам борьбы: греко-римской, вольной и женской. В нем приняли участие более 700 борцов из Астаны, Алматы, Шымкента и 17-ти областей республики.

Финальный поединок в весовой категории до 77 кг проводит борец греко-римского стиля Тамерлан Шадукаев (в синем) / Скриншот трансляции

Победители и призеры чемпионата будут вести борьбу за путевки на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже.

Первыми награды чемпионата разыграли борцы греко-римского стиля. Главный тренер национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе олимпийский чемпион Юрий МЕЛЬНИЧЕНКО отметил:

- Уже в апреле борцы, выигравшие чемпионат страны, примут участие в азиатских региональных отборочных соревнованиях в Кыргызстане. Если они не пройдут квалификацию в Бишкеке, мы повезем в мае в Турцию на мировой лицензионный турнир вторые-третьи номера сборной.

Сборная Костанайской области по греко-римской борьбе перед чемпионатом Казахстана провела учебно-тренировочные сборы на базе ДЮШОР имени заслуженного тренера РК Владимира Матвиенко, в которых, кроме хозяев ковра, принимали участие борцы из Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областей, а также из Челябинской области России.

Медали чемпионата разыгрывались в десяти весовых категориях, в четырех из которых костанайские борцы стали призерами, завоевав две серебряные и две бронзовые награды.

Серебряный призер чемпионата РК по греко-римской борьбе Тамерлан Шадукаев (слева), награждение проводил заслуженный мастер спорта РК Сергей Матвиенко / Фото instagram.com/kazwrestling_official

До финала в весовой категории до 77 кг дошел чемпион Азии 2020 года, мастер спорта международного класса Тамерлан Шадукаев, но в борьбе за золото уступил представителю Алматинской области Демеу Жадыраеву.

Также финалистом стал серебряный призер чемпионата мира 2022 года в возрастной группе до 20 лет и бронзовый призер чемпионата Азии 2023 года в этой же группе Юсуф Мациев, выступавший в весовой категории до 97 кг и завоевавший серебряную медаль, уступив в решающей схватке Олжасу Сырлыбаю из Кызылординской области.

Бронзовые медали завоевали Мирас Баршалыков, ставший третьим призером в весовой категории до 82 кг, и Мансур Шадукаев, занявший третье место в самой тяжелой категории - до 130 кг.

Бронзовый призер чемпионата РК по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг Мансур Шадукаев (второй справа) / Фото instagram.com/kazwrestling_official

В командном зачете сборная Костанайской области заняла восьмое место. А первыми стали представители Жетысуской области, на счету которых две золотые медали, две серебряные и одна бронзовая. Второе место у сборной Шымкента - две золотые и четыре бронзовые медали, а третьими стали борцы Кызылординской области - две золотые награды. Также награды чемпионата завоевали сборные Астаны - одно золото и два серебра, Жамбылской - по одной награде каждого достоинства, Северо-Казахстанской, Атырауской - по одной золотой награде, Восточно-Казахстанской - 2 серебра и 2 бронзы, Алматинской - 1 серебро и 3 бронзы, Карагандинской областей - 3 бронзы, Алматы, Туркестанской, Акмолинской и Актюбинской областей - по одной бронзе.

Чемпионами Казахстана в своих весовых категориях стали: до 55 кг - Нурзат Кабдирахимов (Жетысу), до 60 кг - Айдос Султангали (Кызылординская область), до 63 кг - Ержет Жарылкасын (Жамбылская область), до 67 кг - Мейиржан Шермаганбетов (Шымкент), до 72 кг - Николай Хапко (Северо-Казахстанская область), до 77 кг - Демеу Жадыраев (Алматинская область), до 82 кг - Евгений Поливадов (Атырауская область), до 87 кг - Азамат Кустыбаев (Астана), до 97 кг - Олжас Сырлыбай (Кызылординская область), до 130 кг - Алимхан Сыздыков (Шымкент). И они первыми поведут борьбу за олимпийские лицензии в греко-римской борьбе.

Бронзовый призер чемпионата РК по женской борьбе в весовой категории до 57 кг Лаура Альмаганбетова (справа) / Фото instagram.com/kazakhstan__wrestling

В чемпионате по женской борьбе за награды в десяти весовых категориях боролись 107 спортсменок. Лучше всех из представительниц Костанайской области выступила бронзовый призер VI летней Спартакиады РК Лаура Альмаганбетова, тренирующаяся под руководством Сандыбека Сарсенова. Соревнуясь в весовой категории до 57 кг, она заняла третье место.

А чемпионкой в этой весовой категории стала уроженка Костанайской области Эмма Тисина, представляющая в настоящее время столицу республики, сборная которой с четырьмя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями заняла в командном зачете первое место. Второе место у команды Карагандинской области - одна золотая и четыре серебряные медали. На счету занявшей третье командное место сборной Алматы одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды. По одной медали разного достоинства в копилке сборной Акмолинской области. Спортсменки Шымкента и Восточно-Казахстанской области завоевали по одной золотой и одной бронзовой медали. Еще одна золотая награда у сборной Абайской области. Также награды завоевали спортсменки Алматинской - одно серебро и три бронзы, Туркестанской - одно серебро и четыре бронзы, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жетысуской областей - по одной бронзе.

Титулы чемпионок Казахстана в своих весовых категориях завоевали: до 50 кг - Лаура Ганикызы (Алматы), до 53 кг - Жулдыз Эшимова (Астана), до 55 кг - Зульфия Яхьярова (Карагандинская область), до 57 кг - Эмма Тисина (Астана), до 59 кг - Диана Каюмова (Астана), до 62 кг - Ирина Кузнецова (Акмолинская область), до 65 кг - Ирина Казюлина (Абайская область), до 68 кг - Елена Шалыгина (Шымкент), до 72 кг - Анастасия Панасович (ЗападноКазахстанская область), до 76 кг - Жамила Бакбергенова (Астана).

Бронзовый призер чемпионата РК по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг Талгат Жиентаев (второй справа) / Фото instagram.com/kazakhstan__wrestling

В чемпионате по вольной борьбе сборная Костанайской области также завоевала одну бронзовую медаль, обладателем которой стал выступавший в самой тяжелой категории - до 125 кг Талгат Жиентаев.

Тройку лидеров командного зачета здесь составили сборные Жамбылской области (два «золота», три «серебра», одна «бронза»), Алматы (два золота, два серебра) и Мангистауской области (одно золото, две бронзы). По одной золотой и одной бронзовой награде на счету сборных Восточко-Казахстанской, Актюбинской, Жетысуской областей и Астаны. Еще одна золотая медаль отправилась в Северо-Казахстанскую область. Также медали чемпионата на счету борцов Алматинской - три серебряные и три бронзовые, Атырауской - две серебряные, Восточно-Казахстанской, Акмолинской - по три бронзовые, Павлодарской, Туркестанской областей и Шымкента - по одной бронзовой.

Чемпионами Казахстана по вольной борьбе в своих весовых категориях стали: до 57 кг - Ерасыл Мухтарулы (Жетысуская область), до 61 кг - Асыл Айтакын (Алматы), до 65 кг - Майис Алиев (Мангистауская область), до 70 кг - Меиржан Аширов (Жамбылская область), до 74 кг - Нуркожа Кайпанов (Северо-Казахстанская область), до 79 кг - Азамат Омиржанов (Астана), до 86 кг - Нуржан Исагалиев (Западно-Казахстанская область), до 92 кг - Адилет Давлумбаев (Алматы), до 97 кг - Алишер Ергали (Жамбылская область), до 125 кг - Юсуп Батырмурзаев (Актюбинская область).