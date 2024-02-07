По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на вечер 6 февраля диагноз подтвержден у 178 человек (на 4 февраля - 162). Всего с апреля 2023 года в регионе зарегистрировано 397 случаев кори.

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Большинство заболевших из Костаная - 239 случаев (+7). Основной контингент заболевших - дети до 14 лет, в большинстве своем в возрасте от 1 года до 5 лет.

При анализе заболеваемости корью установлено, что 30,7% всех заболевших приходится на неорганизованных детей - 122 случая. Доля заболевших в детских дошкольных учреждениях – 10,5% (42 случая (+1)), среди школьников – 14,1% (56 случаев (+1)), студентов -15,6% (62 случая).

Заболеваемость в области преимущественно регистрируется среди непривитых лиц - 72,3% (287 (+11)).

В Костанайской области всего в рамках ДМИ подлежат вакцинации 44 500 человек, привиты 42 195 человек, что составляет 94,8% (+0,5%).