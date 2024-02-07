Новые лица: кто занял места в правительстве Бектенова
5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку. Объясняя это решение, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что работе кабинета министров нужно придать новый импульс. Как выглядит новый состав правительства - в материале Tengrinews.kz.
Состав кабинета министров (жирным шрифтом выделены позиции, на которых есть изменения):
- Премьер-министр – Олжас Бектенов.
- Первый заместитель премьер-министра – Роман Скляр.
- Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК – Мурат Нуртлеу.
- Заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства – Галымжан Койшыбаев.
- Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики – Нурлан Байбазаров.
- Заместитель премьер-министра – Тамара Дуйсенова.
- Заместитель премьер-министра – Серик Жумангарин.
- Министр обороны – Руслан Жаксылыков.
- Министр внутренних дел – Ержан Саденов.
- Министр юстиции – Азамат Ескараев.
- Министр финансов – Мади Такиев.
- Министр энергетики – Алмасадам Саткалиев.
- Министр сельского хозяйства – Айдарбек Сапаров.
- Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин.
- Министр просвещения – Гани Бейсембаев.
- Министр здравоохранения – Акмарал Альназарова.
- Министр экологии и природных ресурсов – Ерлан Нысанбаев.
- Министр науки и высшего образования – Саясат Нурбек.
- Министр водных ресурсов и ирригации – Нуржан Нуржигитов.
- Министр культуры и информации – Аида Балаева.
- Министр туризма и спорта – Ермек Маржикпаев.
- Министр транспорта – Марат Карабаев.
- Министр труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова.
- Министр по чрезвычайным ситуациям – Чингис Аринов.
- Министр промышленности и строительства – Канат Шарлапаев.
- Министр торговли и интеграции – Арман Шаккалиев.
Олжас Бектенов - новый премьер-министр
Правительство возглавил 43-летний Олжас Бектенов.
Фото: akorda.kz
С 3 апреля 2023 года по сегодняшний день Бектенов работал в должности руководителя Администрации Президента. До этого он руководил Антикоррупционной службой.
Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы. В 2001 году с отличием окончил Казахскую государственную юридическую академию, получив специальность юриста.
Нурлан Байбазаров - заместитель премьер-министра - министр национальной экономики.
Новым лицом среди вице-премьеров стал Нурлан Байбазаров. Должность заместителя главы правительства он будет совмещать с должностью министра национальной экономики.
Нурлан Байбазаров. Фото: baiterek.gov.kz
Байбазарову 48 лет (родился 10 октября 1975 года). Ранее он занимал должность председателя правления холдинга "Байтерек".
С 2004-го по 2011 год занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО "Банк Развития Казахстана".
С 2013 года по 2016 год возглавлял департамент развития отраслей экономики Министерства национальной экономики.
Кроме того, в разные годы работал в акционерных обществах: АО "НК "Қазақстан темір жолы", АО "КазМунайГаз Консалтинг", АО "НК "КазМунайГаз".
С 2016 года по ноябрь 2022 года являлся членом совета директоров и председателем правления АО "Фонд развития промышленности".
С ноября 2022 года по октябрь 2023 года являлся председателем правления АО "Банк Развития Казахстана".
С октября 2023 года работал главой холдинга "Байтерек".
Глава МЧС - Чингис Аринов
Новым лицом в правительстве стал 40-летний Чингис Аринов. Он возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям. До этого он занимал должность заместителя начальника Службы государственной охраны - начальника Службы охраны Президента с 2022 года.
Чингис Аринов. Фото пресс-службы Акорды
Ранее пост министра занимал Сырым Шарипханов. Во время совещания в Алматы, прошедшего после землетрясений, Президент поставил перед МЧС задачу критически переосмыслить свою деятельность.
"Министру Шарипханову я ставлю на вид. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу. Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и в целом к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций. Ситуация очень сложная и ответственная, она напрямую влияет на безопасность нашей страны. Поэтому нам всем необходимо проявить ответственность, собранность и активность. Другого пути нет", - сказал Касым-Жомарт Токаев 25 января.
Чингис Аринов - самый молодой среди действующих министров. Он родился 29 октября 1983 года в Алматинской области.
Акмарал Альназарова - глава Минздрава
В состав нового правительства вошла Акмарал Альназарова. Ранее она занимала пост сенатора от Кызылординской области. Она возглавила Министерство здравоохранения вместо Ажар Гиният.
Фото: parlam.kz
Альназарова работала на разных должностях в системе здравоохранения. Является доктором медицинских наук, врачом-организатором-гигиенистом высшей категории, врачом-педиатром высшей категории. Отличник здравоохранения Казахстана. Наряду с медицинским получила и экономическое образование.
Мади Такиев - министр финансов
Кроме того, новым главой Минфина стал 45-летний Мади Такиев. Ранее должность министра финансов была совмещена с должностью заместителя премьер-министра. Ее занимал Ерулан Жамаубаев.
Фото: akorda.kz
Такиев ранее был вице-министром национальной экономики, работал в Администрации Президента, канцелярии премьер-министра и налоговом комитете. Последняя должность, которую он занимал до назначения, - председатель комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.