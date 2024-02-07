5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку. Объясняя это решение, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что работе кабинета министров нужно придать новый импульс. Как выглядит новый состав правительства - в материале Tengrinews.kz.

Состав кабинета министров (жирным шрифтом выделены позиции, на которых есть изменения):

Премьер-министр – Олжас Бектенов.

Первый заместитель премьер-министра – Роман Скляр.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК – Мурат Нуртлеу.

Заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства – Галымжан Койшыбаев.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики – Нурлан Байбазаров.

Заместитель премьер-министра – Тамара Дуйсенова.

Заместитель премьер-министра – Серик Жумангарин.

Министр обороны – Руслан Жаксылыков.

Министр внутренних дел – Ержан Саденов.

Министр юстиции – Азамат Ескараев.

Министр финансов – Мади Такиев.

Министр энергетики – Алмасадам Саткалиев.

Министр сельского хозяйства – Айдарбек Сапаров.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин.

Министр просвещения – Гани Бейсембаев.

Министр здравоохранения – Акмарал Альназарова.

Министр экологии и природных ресурсов – Ерлан Нысанбаев.

Министр науки и высшего образования – Саясат Нурбек.

Министр водных ресурсов и ирригации – Нуржан Нуржигитов.

Министр культуры и информации – Аида Балаева.

Министр туризма и спорта – Ермек Маржикпаев.

Министр транспорта – Марат Карабаев.

Министр труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова.

Министр по чрезвычайным ситуациям – Чингис Аринов.

Министр промышленности и строительства – Канат Шарлапаев.

Министр торговли и интеграции – Арман Шаккалиев.

Олжас Бектенов - новый премьер-министр

Правительство возглавил 43-летний Олжас Бектенов.



Фото: akorda.kz

С 3 апреля 2023 года по сегодняшний день Бектенов работал в должности руководителя Администрации Президента. До этого он руководил Антикоррупционной службой.

Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алматы. В 2001 году с отличием окончил Казахскую государственную юридическую академию, получив специальность юриста.

Нурлан Байбазаров - заместитель премьер-министра - министр национальной экономики.

Новым лицом среди вице-премьеров стал Нурлан Байбазаров. Должность заместителя главы правительства он будет совмещать с должностью министра национальной экономики.

Нурлан Байбазаров. Фото: baiterek.gov.kz

Байбазарову 48 лет (родился 10 октября 1975 года). Ранее он занимал должность председателя правления холдинга "Байтерек".

С 2004-го по 2011 год занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО "Банк Развития Казахстана".

С 2013 года по 2016 год возглавлял департамент развития отраслей экономики Министерства национальной экономики.

Кроме того, в разные годы работал в акционерных обществах: АО "НК "Қазақстан темір жолы", АО "КазМунайГаз Консалтинг", АО "НК "КазМунайГаз".

С 2016 года по ноябрь 2022 года являлся членом совета директоров и председателем правления АО "Фонд развития промышленности".

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года являлся председателем правления АО "Банк Развития Казахстана".

С октября 2023 года работал главой холдинга "Байтерек".

Глава МЧС - Чингис Аринов

Новым лицом в правительстве стал 40-летний Чингис Аринов. Он возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям. До этого он занимал должность заместителя начальника Службы государственной охраны - начальника Службы охраны Президента с 2022 года.





Чингис Аринов. Фото пресс-службы Акорды

Ранее пост министра занимал Сырым Шарипханов. Во время совещания в Алматы, прошедшего после землетрясений, Президент поставил перед МЧС задачу критически переосмыслить свою деятельность.

"Министру Шарипханову я ставлю на вид. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу. Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и в целом к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций. Ситуация очень сложная и ответственная, она напрямую влияет на безопасность нашей страны. Поэтому нам всем необходимо проявить ответственность, собранность и активность. Другого пути нет", - сказал Касым-Жомарт Токаев 25 января.

Чингис Аринов - самый молодой среди действующих министров. Он родился 29 октября 1983 года в Алматинской области.

Акмарал Альназарова - глава Минздрава

В состав нового правительства вошла Акмарал Альназарова. Ранее она занимала пост сенатора от Кызылординской области. Она возглавила Министерство здравоохранения вместо Ажар Гиният.

Фото: parlam.kz

Альназарова работала на разных должностях в системе здравоохранения. Является доктором медицинских наук, врачом-организатором-гигиенистом высшей категории, врачом-педиатром высшей категории. Отличник здравоохранения Казахстана. Наряду с медицинским получила и экономическое образование.

Мади Такиев - министр финансов

Кроме того, новым главой Минфина стал 45-летний Мади Такиев. Ранее должность министра финансов была совмещена с должностью заместителя премьер-министра. Ее занимал Ерулан Жамаубаев.

Фото: akorda.kz

Такиев ранее был вице-министром национальной экономики, работал в Администрации Президента, канцелярии премьер-министра и налоговом комитете. Последняя должность, которую он занимал до назначения, - председатель комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента.