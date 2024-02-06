Очередным соперником руденского «Горняка» на втором этапе регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой - Pro Hokei Ligasy стал клуб «Актобе», матч с которым прошел в Ледовом дворце «Актобе арена».

Владислав Нурек во второй раз в сезоне сохранил ворота «Горняка» в неприкосновенности / Фото vk.com/hkaqtobe

То, как завершили клубы первый этап и как проходили первые четыре матча между ними, говорило, что явного фаворита в этом противостоянии нет. «Горняк» выиграл первый гостевой матч со счетом 4:1, а затем уступил по буллитам 6:7 Б. На своем льду рудничане также были сильнее в первом матче - 3:2, и уступили во втором - 2:4, а первый этап завершили, набрав 44 очка. На одно очко было больше в активе «Актобе», который в шести проведенных матчах второго этапа набрал 8 очков. А вот рудничане на этом этапе играли немного хуже, одержав в семи встречах лишь две победы и еще в одном матче уступив по буллитам.

Таким образом перед пятым очным поединком чемпионата «Горняк» находился на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе 49 очков после 47 игр, а «Актобе» занимал пятое место - 53 очка после 46 игр.

Начало встречи прошло в равной борьбе, правда, хозяева нанесли по воротам соперника чуть больше бросков - десять против восьми у «Горняка». Однако ни один их бросков не принес результата.

Переломным во встрече, как показала игра, стал второй период, на второй минуте которого «Горняк» в третий раз в матче получил численный перевес. И всего 15 секунд на этот раз понадобилось рудненскому клубу, чтобы реализовать большинство. После выигрыша нападающим «Горняка» Анатолием Шишовым вбрасывания в зоне защиты «Актобе» еще один нападающий рудненского клуба Виктор Васин отдал шайбу вдоль левого борта своему защитнику Александру Ханьжину, а тот перевел ее на противоположный край площадки Захару Захарову. И форварду рудничан никто не помешал нанести прицельный бросок по воротам «Актобе», после которого счет был открыт.

Два результативных паса записал на свой счет нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов / Фото vk.com/hkaqtobe

На 32-й минуте Захаров вновь отличился. А голу предшествовал проход нападающего «Горняка» Оскара Юлбарисова за воротами соперника и передача из левого угла на «пятачок», где находился его партнер по атаке Айдар Галимов, который нанес бросок с близкого расстояния. Голкипер «Актобе» Матвей Ершов отразил бросок, но подоспевший автор первого гола добил шайбу в сетку ворот, оформив дубль.

В заключительной десятиминутке хозяева льда были намного активнее, заставляя соперника порой нарушать правила, в результате чего «Горняк» четырежды в этом игровом отрезке играл в меньшинстве. Однако рудничане сумели выстоять, а одним из героев матча стал голкипер «Горняка» Владислав Нурек, отразивший в общей сложности 32 броска в створ ворот и во второй раз в сезоне сохранивший свои ворота в неприкосновенности. Кроме этого, в середине периода рудничане упрочили свое преимущество. Юлбарисов, получивший шайбу от левого борта от Галимова у своей синей линии, убежал по центру на рандеву с голкипером хозяев, но не смог его переиграть. Зато смог это сделать убежавший параллельно с ним в отрыв Васин, поставивший точку в матче - 3:0 (0:0, 0:2, 0:1).

После этого поражения «Актобе» потерял шансы подняться выше пятого места по итогам регулярного чемпионата. А «Горняк» сократил отставание от актобинцев и идущей шестой «Сарыарки» до двух очков и теперь 8 февраля сыграет на выезде с «Бейбарысом», занимающим восьмую строчку в турнирной таблице.