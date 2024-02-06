ДТП произошло на ул. 50 лет Октября 6 февраля, сообщает ИА "Город".

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Как сообщили в Управлении полиции Рудного, 46-летний водитель, управляя легковым автомобилем марки Hyundai Tucson, не уступил дорогу пешеходу на пешеходном переходе по улице 50 лет Октября и совершил наезд на 56-летнюю женщину.

У пострадавшей диагностировали перелом, ее госпитализировали. По факту ДТП начато досудебное расследование.